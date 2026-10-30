Rafa Marín llama a la puerta del United: la baza que se guarda el Real Madrid para recuperarlo

El central español sigue creciendo en su segunda etapa en Italia y vuelve a despertar el interés de varios clubes ingleses; en el Santiago Bernabéu siguen muy pendientes de su evolución y tienen una fórmula para adelantarse a cualquier competidor

Rafa Marín vuelve a cotizar al alza. Después de unos primeros meses complicados en su segunda etapa el Nápoles tras su bonito año en el Villarreal, el defensa ha conseguido hacerse un hueco en los planes de Massimiliano Allegri y empieza a justificar las expectativas que generó su fichaje en 2024.

Entonces, el Nápoles le firmó un contrato por cinco temporadas, hasta 2029, en una operación que se cerró por 12 millones de euros e incluyó una cláusula de recompra a favor del Real Madrid, ejercitable en los veranos de 2026 (por 25 millones) y de 2027 (por 35 millones), aunque duplicable por parte del club italiano mediante el pago de un bono adicional de diez millones al término de la primera temporada, lo cual no sucedió.

Un viaje de ida y vuelta a Nápoles

Así, tras un primer año titubeante y de escaso protagonismo en Italia, suplente habitual en un equipo que terminó proclamándose campeón del Scudetto, fue cedido al Villarreal, donde se consagró con Marcelino García Toral en el centro de la defensa amarilla, por lo que el Nápoles lo recuperó el pasado verano, consciente de sus tremendas aptitudes.

Meses después, su crecimiento sigue en auge y no ha pasado inadvertido en Inglaterra, donde ya vuelven a llamar a su puerta, mientras que en Valdebebas conservan una posición privilegiada para decidir sobre su futuro.

El Manchester United es uno de los equipos que ha mostrado interés por su situación. No es la primera vez que un club de la Premier League se fija en el zaguero de Carmona. El pasado verano, otra entidad inglesa llegó a poner sobre la mesa una propuesta de 30 millones de euros, pero el Nápoles se negó a negociar su salida en la recta final del mercado.

El Nápoles frena su salida y Allegri apuesta por él

La continuidad del futbolista terminó siendo importante para el conjunto italiano, especialmente después de la lesión de Buongiorno. Tanto Allegri como Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, apostaron por mantenerlo en la plantilla y el jugador ha respondido sobre el césped.

A sus 24 años, Rafa Marín ha adquirido la regularidad y la madurez que se le presuponían cuando salió del fútbol español. Su progresión ha tenido incluso un premio especial esta semana, cuando consiguió su primer gol con la camiseta napolitana en la goleada frente al Monza (1-4). Un tanto que llegó después de 17 partidos y que confirmó su crecimiento dentro del equipo.

La carta que se guarda el Real Madrid

Mientras su cotización aumenta, el Real Madrid no pierde de vista a un futbolista al que considera uno de los proyectos más interesantes que han salido de La Fábrica en los últimos años. El club blanco, que lo vio crecer en el Castilla bajo las órdenes de Raúl y siguió de cerca su evolución durante su cesión al Villarreal, se reservó varias herramientas para no perder el control sobre su futuro.

El Nápoles está estudiando una ampliación de contrato para blindar al jugador. Los 'Azzurri' están encantados con su rendimiento y creen que su progresión puede ser exponencial, por lo que quieren guardarse las espaldas para controlar su futuro en la medida de lo posible. El club napolitano es muy consciente de que ahora no tiene el poder, sobre todo porque el 'fantasma' del Real Madrid sigue planeando.

El principal miedo a los blancos viene por una opción de recompra de 35 millones de euros para 2027, una cantidad que aumenta respecto a los 25 millones fijados para 2026. Además, el Real Madrid conserva un derecho de tanteo que le permite igualar cualquier oferta que llegue por el defensa.

Ahora bien, no cuentan con un porcentaje de una futura venta, por lo que no ingresarían automáticamente dinero si el Nápoles decide traspasarlo a otro equipo. Su ventaja está en poder intervenir si consideran que ha llegado el momento de recuperarlo.