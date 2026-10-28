"Trent Alexander-Arnold cometió un gran error al ir al Real Madrid, quieren que se vaya"

El lateral inglés está teniendo un rol secundario en este arranque de temporada a las órdenes de Mourinho y Carragherle aconseja volver al Liverpool

En el Real Madrid todo es alegría después de imponerse por 1-2 al FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada y colocarse a solo tres puntos del liderato azulgrana. Pero no todos los pupilos de José Mourinho, quien se ha llevado la mayoría de los elogios por el asalto al Camp Nou, están igual de contentos en este arranque de temporada. Así, uno de los casos que más preocupa es el de Trent Alexander-Arnold, que ha sido relegado a un evidente rol secundario por el entrenador portugués.

La tercera opción en el lateral diestro para Mourinho

El defensor inglés de 28 años vio cómo el luso ya pidió en verano el fichaje del neerlandés Denzel Dumfries, por el que se pagaron 20 millones de euros al Inter de Milán, para competir con él por un puesto en el lateral diestro. Pero no solo ha jugado hasta la fecha menos que su compañero en dicha posición (345 contra 596 minutos), sino que ambos han visto cómo se ha asentado en ese flanco derecho un centrocampista como Fede Valverde, e preferido de Mourinho.

Al respecto se ha referido el ex del Liverpool Jamie Carragher, quien ha aconsejado al internacional británico volver al conjunto 'red', en cuya cantera se formó antes de jugar nueve temporadas en el primer equipo. "En este momento, es la tercera opción como lateral derecho. Están alineando a un centrocampista, Valverde, en esa posición, incluso en el Clásico, Denzel Dumfries, el lateral derecho titular, entró antes que él. Cuando eres la tercera opción en un club, obviamente quieren que te vayas", afirmó en el podcast The Overlap.

"Lo traería de vuelta al Liverpool"

De este modo, el ex defensor, que desarrolló toda su carrera en el club de Anfield, no tiene dudas de que Trent Alexander-Arnold podría recuperar su menor nivel en su ex equipo y así todos saldrían ganando, aunque gran parte de la afición criticó su salida. De hecho, lo tenía todo acordado con el Real Madrid para firmar como agente libre tras acabar su contrato en el Liverpool, pero al final los blancos pagaron 10 millones para adelantar su llegada y que pudiera participar en el Mundial de Clubes.

"Lo traería de vuelta. Le darían muchas críticas, porque creo que cometió un error. Creo que cometió un gran error al irse al Madrid. Sin duda, hemos echado de menos su creatividad", añadió Carragher, que elogió de este modo a un futbolista que llegó a disputando 354 partidos con los 'reds', en los que firmó 23 goles y hasta 92 asistencias.

Los números de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid

Sus números en el Santiago Bernabéu, por contra, son mucho más discretos por el momento. La pasada campaña, lastrado por un par de lesiones, no llegó a los 1.800 minutos de juego repartidos en 30 encuentros, en los que no vio portería y dio cinco pases de gol. Un irregular protagonismo que ha ido a menos en esta 26/27, en la que ha participado en seis de las 10 jornadas de LaLiga, si bien solo en dos ocasiones como titular, firmando una única asistencia, mientras que la Champions partió en el once en el primer partido contra el Inter y no salió del banquillo en los dos siguientes.

Pese a ello, Carragher insistió en que le gustaría que Trent volviera al Liverpool, pues apuntó que "Ronald Araújo ha estado fantástico, pero tenemos un problema con la salida de balón de los laterales". Mientras tanto, la realidad es que el inglés tiene un largo contrato firmado (hasta 2031) y mantiene un elevado valor de mercado de 60 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.