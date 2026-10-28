Thierry Henry se rinde a Bellingham tras el Clásico: "Lo que hizo fue una auténtica locura"

Thierry Henry quedó impresionado con la actuación de Jude Bellingham en el Clásico y no dudó en calificarla de "una auténtica locura". El francés también elogió la solidez del Real Madrid y pronosticó una larga rivalidad entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal

El último Clásico dejó muchos nombres propios, pero Thierry Henry quiso apartarse del protagonismo de Kylian Mbappé para detenerse en la actuación de Jude Bellingham. El francés, una de las grandes figuras de la historia del fútbol, quedó impresionado por el encuentro del centrocampista inglés, al que dedicó elogios en su análisis para el blog Betway Insider. Su valoración fue contundente: "Lo que hizo fue una auténtica locura".

Aunque Mbappé acaparó buena parte de los focos con sus dos goles y terminó elegido como el mejor jugador del partido, Henry encontró en Bellingham otro de los argumentos que explican el triunfo madridista. Para el exinternacional francés, el impacto del inglés no se mide únicamente por sus cifras, sino por todo lo que aporta cuando entra en contacto con el balón.

Bellingham, mucho más que números

Henry destacó especialmente la facilidad del centrocampista para salir de situaciones comprometidas, proteger la posesión y encontrar soluciones cuando los rivales intentan cerrarle los espacios. Una capacidad que, a su juicio, marcó diferencias durante el enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona.

"La forma en la que jugó me recordó al partido de Inglaterra en México", explicó el francés, que incidió en los recursos del futbolista blanco para girarse ante sus adversarios, provocar faltas, encontrar un compañero desmarcado o avanzar por su cuenta. Esa variedad de registros convierte a Bellingham en una pieza especialmente valiosa para el conjunto madridista. El inglés puede intervenir en la construcción, superar líneas mediante la conducción y ofrecer alternativas cuando el equipo necesita escapar de la presión. Henry puso así el acento en una actuación que fue más allá de las estadísticas y que ayudó a entender la influencia del centrocampista en el juego del Real Madrid.

El reconocimiento llega, además, en un momento en el que el futbolista continúa reivindicando su importancia dentro del equipo. A sus 23 años, Bellingham todavía tiene un amplio margen de crecimiento, pese a acumular ya una experiencia considerable en escenarios de máxima exigencia.

Henry destaca la versión más sólida del Real Madrid

El análisis del francés no se limitó a las individualidades. Henry también valoró la respuesta colectiva del equipo blanco, al que vio ofrecer una imagen especialmente convincente durante el Clásico.

El exdelantero aseguró que era la primera vez en la temporada que veía al Real Madrid jugar de aquella manera. Entre los aspectos que más le convencieron estuvieron la organización defensiva, la capacidad para mantenerse compacto y la amenaza que generaba el equipo cuando encontraba espacios para salir al contragolpe. "Fueron muy difíciles de batir y estuvieron sólidos al contragolpe", señaló Henry sobre un Madrid que supo competir en un partido en el que cada detalle podía resultar decisivo.

Su valoración pone de relieve una de las claves del encuentro: el equipo madridista no solo encontró soluciones en ataque, sino que también supo sostenerse sin balón y aprovechar las oportunidades para hacer daño a su eterno rival. Una combinación que permitió a los blancos llevarse uno de los partidos más exigentes del calendario.

Mbappé y Lamine Yamal, ante una rivalidad de largo recorrido

Más allá del resultado y del rendimiento de Bellingham, Henry también quiso mirar hacia el futuro. El francés considera que el fútbol español tiene ante sí una rivalidad con potencial para marcar una época, con Kylian Mbappé y Lamine Yamal como grandes protagonistas.

La comparación con los años en los que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo monopolizaron buena parte de los grandes duelos entre Barcelona y Real Madrid surge casi de manera inevitable. Sin embargo, el exinternacional francés apunta a una nueva generación que podría mantener viva esa batalla durante mucho tiempo. "Yamal y Kylian protagonizarán una rivalidad muy larga en LaLiga y quizá también competirán por ganar el Balón de Oro", afirmó.

Ambos representan dos caminos diferentes para alcanzar la cima del fútbol mundial, pero comparten la capacidad de decidir partidos y atraer todas las miradas. Mbappé ya ha demostrado su facilidad para marcar diferencias en los escenarios más importantes, mientras que Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las grandes referencias del Barcelona.