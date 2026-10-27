El padre de Lamine Yamal tiene un incidente en el aeropuerto de Barcelona antes de la gala del Balón de Oro

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, habría protagonizado un altercado en el aeropuerto de Barcelona antes de viajar a Londres para la gala del Balón de Oro. Según Crónica Global, el incidente incluyó un supuesto escupitajo a una camarera, una agresión a otro cliente y amenazas que obligaron a intervenir a la Guardia Civil

Lamine Yamal y su entorno vuelven a ser el centro de atención. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, habría protagonizado un enfrentamiento en una cafetería del aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a viajar a Londres para acompañar a su hijo a la gala del Balón de Oro. Según la información publicada por Crónica Global, el incidente habría incluido una agresión a un cliente y un escupitajo a una trabajadora del establecimiento.

Una discusión que terminó con la intervención de la Guardia Civil

El enfrentamiento se produjo cuando Nasraoui se encontraba en una cafetería de la terminal del aeropuerto de Barcelona, a la espera de embarcar rumbo a Londres. El desencuentro habría comenzado después de que una empleada le pidiera que retirase una chaqueta que había colocado en una zona no permitida.

La petición habría provocado una discusión que fue subiendo de tono. De acuerdo con los testimonios recogidos por el citado medio, el padre del futbolista habría llegado a escupir en la cara a la trabajadora. La situación habría empeorado cuando otro cliente intervino para intentar frenar el enfrentamiento, momento en el que Nasraoui supuestamente le golpeó y amenazó con lanzar una silla del establecimiento.

La tensión generada obligó a intervenir a la Guardia Civil, que acudió al lugar para controlar el altercado. Finalmente, el incidente no impidió que Nasraoui embarcara con normalidad y viajara a la capital británica para asistir a la ceremonia junto a su hijo.

El viaje de Lamine Yamal y su familia a Londres

El desplazamiento de Lamine Yamal a Londres había generado expectación en los días previos a la gala del Balón de Oro. El delantero tenía previsto viajar en un avión privado acompañado de sus padres, familiares, amigos y miembros de su equipo de trabajo, al margen de la expedición oficial del FC Barcelona.

Mounir Nasraoui terminó acudiendo a la ceremonia celebrada en Londres, donde compartió imágenes de su llegada a través de las redes sociales. El altercado en el aeropuerto, ocurrido en la previa del viaje, ha añadido así una nueva polémica al entorno del joven futbolista azulgrana.

La noticia llega, además, después de que Lamine Yamal afrontara una de las noches más importantes de su carrera, con la posibilidad de conquistar el Balón de Oro. Finalmente, el jugador del Barcelona se llevó el Trofeo Kopa, por tercera vez consecutiva, mientras que Harry Kane fue elegido mejor futbolista de la temporada. En la clasificación del Balón de Oro, Lamine se situaba el tercero.