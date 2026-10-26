Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, con Inés García: "Te presto a mi hijo"

El padre de Lamine Yamal ha vuelto a mostrar su faceta más familiar con una publicación en redes sociales que no ha pasado desapercibida

La vida de Lamine Yamal también deja imágenes curiosas lejos de los terrenos de juego. El delantero del Barcelona comparte cada vez más momentos de su faceta personal y su entorno vuelve a acaparar miradas, esta vez por una publicación de su padre, Mounir Nasraoui, que ha tirado de humor para dedicarle un mensaje a Inés García, la pareja del futbolista.

"Te presto a mi hijo". Con esta frase, el padre del campeón del mundo ha acompañado una fotografía junto a la joven, en una estampa que destaca por ser la primera vez en la que ambos aparecen posando juntos públicamente. Una imagen informal y familiar con la que Mounir ha dejado ver la buena sintonía con la novia de su hijo, en una relación que se ha convertido en una de las más seguidas desde que ambos la hicieron pública.

Nasraoui también ha compartido una fotografía junto a Lamine y los dos cachorros de golden retriever que tiene la pareja, Copito y Coco, que parecen haberse ganado ya un hueco en el álbum familiar. Junto a esa instantánea, el padre del futbolista ha escrito: "Padre e hijo solo hay 1". El jugador ha respondido con un emoticono de corazones, un gesto sencillo que refleja la complicidad entre ambos.

Una ausencia explicada durante el Mundial

Las imágenes llegan después de que la ausencia de Mounir Nasraoui durante el Mundial de 2026 despertara rumores sobre su relación. Mientras Lamine disputaba la competición en Estados Unidos junto a su pareja, su madre, Sheila Ebana, su hermano pequeño, Keyne, y otros familiares y amigos, su padre permaneció en España. Una situación distinta a la vivida durante la Eurocopa de 2024, cuando celebró con orgullo el título conquistado por la selección española.

Fue el propio Nasraoui quien explicó en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, por qué decidió no viajar. El padre del futbolista contó que padece epilepsia y que los nervios y la emoción podían desencadenarle una crisis. "Tengo que tomarme bastantes pastillas al día", señaló entonces, antes de resumir su decisión: "Mejor estar en casa y verlo desde aquí".

Inés gana protagonismo en su entorno

En los últimos meses, Inés García ha ido ocupando un lugar cada vez más visible en la vida del delantero. La pareja hizo pública su relación en mayo de 2026, durante la celebración del título de Liga del Barcelona, y la creadora de contenido explicó después que ambos habían hablado durante bastante tiempo antes de conocerse en persona.

"Le hemos dado tiempo a las cosas para dejar que vayan bien, conociéndonos poco a poco. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos", contó en julio. Ahora, la joven comparte también protagonismo con Copito y Coco, los dos perros que han inspirado las últimas imágenes familiares de Mounir. Unas fotografías que, entre bromas y muestras de cariño, dejan una estampa poco habitual del entorno más cercano de Lamine Yamal.