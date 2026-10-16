Lamine Yamal (19 años) y su pareja Inés García anuncian una feliz noticia: "Era un sueño para mí!"

La jovencísima pareja da un nuevo paso en su vida en común con la llegada de dos pequeños a casa; la influencer sevillana ha compartido las primeras imágenes de los recién llegados y no puede estar más contenta con la familia que está formando junto al futbolista del Barcelona

Ya son dos más en la familia. Lamine Yamal e Inés García están de celebración. La mediática pareja ya tiene en casa a Copito y Coco, sus dos cachorros de golden retriever que por fin han podido reunirse con ellos después de varias semanas de espera.

La encargada de anunciar la buena nueva ha sido la influencer afincada en Sevilla hasta hace unos meses, que ha compartido en sus historias de Instagram las primeras imágenes de los nuevos miembros de la familia.

"¡Buenos días! ¡Ya tenemos a estos dos monstruitos en casa!", escribía Inés junto a una fotografía en la que aparecen los pequeños disfrutando de su nuevo hogar.

La joven también ha mostrado a Copito, el macho, y a Coco, la hembra, descansando por diferentes rincones de la vivienda, rodeados de juguetes y con todo preparado para que empiecen a acostumbrarse a su nueva vida.

La espera ha merecido la pena. La pareja anunció el pasado septiembre que había decidido incorporar a los dos perros a su día a día, aunque todavía debía dejar pasar unas semanas antes de poder llevárselos a casa. Ahora, por fin, los cachorros ya corretean y hacen trastadas en su nuevo hogar.

"Esto era un sueño para mí"

Inés no ha escondido la ilusión que le hace esta nueva aventura. Ante las preguntas de sus seguidores, la creadora de contenido ha explicado que los dos perros todavía son muy pequeños y bastante inquietos, aunque ya han dejado claro que lo suyo es no separarse ni un segundo de sus dueños.

"Son muy cachorritos e inquietos, pero están todo el rato pegados a nosotros", ha contado ella, no sin para rematar la presentación compartiendo una confesión que deja claro que la llegada de los dos cachorros era algo que deseaba desde hace tiempo. "Esto era un sueño para mí y estoy superenamorada de mis tres".

En esta nueva declaración de amor, Inés aprovecha para incluir a Lamine, con quien está construyendo una verdadera familia en Barcelona. De momento, los nuevos protagonistas de la casa son solo de cuatro patas.

Una relación que avanza a su ritmo

La historia de amor entre Lamine e Inés también ha ido dando pasos importantes en los últimos meses. Su relación salió a la luz en mayo de 2026, cuando el futbolista confirmó sin dudar que estaban juntos.

La joven nacida en Talavera de la Reina se ha convertido desde entonces en su principal apoyo. Inés estuvo presente en el Mundial y ha acompañado al delantero en los más importantes momentos de su todavía corta carrera. Mientras tanto, ambos han ido compartiendo pinceladas de su vida en común sin esconderse de los medios, con total naturalidad.

En agosto comenzaron a vivir juntos y ahora han ampliado la familia, una convivencia que llega en plena consolidación de la relación y que demuestra que, más allá del espectáculo constante que rodea al jugador del Barça, también hay espacio para los planes cotidianos y las pequeñas ilusiones.

¿Padres jóvenes? Por ahora no

Como suele ocurrir cuando una pareja joven y conocida da pasos en su relación, las redes sociales llevan tiempo haciendo sus propias quinielas. La posibilidad de que Lamine e Inés se conviertan en padres a una edad muy temprana ha sido objeto continuo de especulaciones entre muchos usuarios, aunque ninguno de los dos haya insinuado que quieran esperar un bebé pronto.

De momento, la pareja disfruta de esta nueva etapa sin necesidad de correr más de la cuenta. La ampliación de la familia se queda por ahora en Copito y Coco, dos golden retriever que prometen llenar de vida, juegos, pelos y muchas travesuras la casa de Lamine.