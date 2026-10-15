La nueva villa de Haaland en Abu Dabi: cinco habitaciones en el exclusivo residencial del Manchester City

Erling Haaland amplía su patrimonio con una villa de cinco habitaciones en Abu Dabi, dentro del exclusivo complejo residencial del Manchester City. La vivienda tiene un precio medio de 2,9 millones de dólares y su padre, Alfie Haaland, también ha comprado una propiedad allí

Erling Haaland sigue ampliando su patrimonio fuera de los terrenos de juego. El delantero noruego del Manchester City ha comprado una villa de cinco habitaciones en Abu Dabi, dentro de un ambicioso proyecto inmobiliario que lleva la marca del club inglés y que aspira a trasladar parte de su identidad a un exclusivo complejo residencial. La operación, confirmada por la promotora Ohana, sitúa al goleador en una urbanización que combina viviendas de lujo, instalaciones deportivas y espacios de ocio junto al agua.

La adquisición fue anunciada durante la presentación de la segunda fase de Manchester City Yas Residences by Ohana, mediante un vídeo en el que el propio futbolista compartió la noticia. Haaland no estará solo en esta nueva aventura inmobiliaria, ya que también confirmó que su padre, Alfie Haaland, antiguo jugador del Manchester City, ha comprado una vivienda en la misma zona. "Seremos vecinos en Abu Dabi. Me acabo de comprar una casa y mi padre también", explicó el delantero en el mensaje difundido durante el acto.

La operación no solo refleja la capacidad económica de una de las grandes estrellas del fútbol mundial, sino también el atractivo de una promoción que pretende unir el estilo de vida de lujo con la marca de uno de los clubes más reconocidos de la Premier League.

Cuánto cuesta la nueva casa de Haaland en Abu Dabi

Aunque el precio exacto que ha pagado Haaland no se ha hecho público, la promotora sí ha facilitado una referencia para conocer el valor de la propiedad. Las villas de cinco habitaciones de esta urbanización tienen un precio medio de 10,7 millones de dírhams emiratíes, unos 2,9 millones de dólares.

Se trata de una inversión inmobiliaria de alto nivel para el delantero, que percibe uno de los salarios más elevados del fútbol europeo. Sin embargo, la compra también responde al atractivo de un proyecto que ofrece mucho más que una vivienda de lujo: el objetivo es crear una comunidad residencial con el deporte como elemento central. La promoción se encuentra junto al canal de Yas, cerca de la isla del mismo nombre, y ocupará una superficie de aproximadamente 1,67 millones de metros cuadrados. El plan contempla más de 2.000 viviendas, entre villas independientes, casas adosadas y otras propiedades residenciales. La entrega se realizará por fases y está prevista para completarse en torno a 2029.

Un complejo residencial con la identidad del Manchester City

Uno de los grandes atractivos de la urbanización será la presencia de instalaciones vinculadas al Manchester City. El proyecto contará con una academia de entrenamiento del club, campos de fútbol y espacios destinados a la preparación física, además de zonas comunes como el City Lounge y el City Café.

La oferta deportiva irá más allá del fútbol. Los residentes dispondrán de pistas de tenis y baloncesto, zonas de escalada, espacios para practicar parkour y recorridos para correr o montar en bicicleta. También se contempla un club deportivo con actividades acuáticas como kayak, paddle surf y vela. El bienestar tendrá igualmente un papel destacado, con instalaciones destinadas a la recuperación y la relajación, entre ellas espacios de hidroterapia, crioterapia y oxigenoterapia. Todo ello forma parte de una propuesta que busca asociar la marca del Manchester City con un estilo de vida exclusivo.

La primera fase del proyecto agotó sus viviendas en un corto periodo de tiempo, según la promotora, que prepara ahora la comercialización de la segunda etapa. La compra de Haaland coincide precisamente con el lanzamiento de esta nueva fase, cuyas ventas estaban previstas para comenzar el 19 de octubre. Así, el delantero noruego se convierte en uno de los propietarios más reconocibles de una promoción que pretende llevar el universo del Manchester City más allá del estadio.