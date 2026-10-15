Celta de Vigo - Juventus: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 2 de la Europa League

El conjunto celeste, que solo ha ganado un partido en lo que va de temporada, afronta un duelo de altura con el inevitable recuerdo de aquel 4-0 del que Balaídos disfrutó hace más de 26 años ante el cuadro turinés

El Celta de Vigo retoma la Europa League en un duelo de altura con la Juventus que inevitablemente hace que la afición celeste, sobre todo los no tan jóvenes, recuerden aquel histórico encuentro ante el conjunto 'bianconero' en los octavos de final de la Copa de la UEFA de la campaña 99/00. Han pasado más de 26 años desde aquel día, en el que Balaídos vivió una de sus mayores gestas europeas al remontar el 1-0 de Turín con un inapelable 4-0 que abrió el tanto de Makelele nada más comenzar.

El francés era uno de los jugadores destacados de un equipo en el que brillaban Mostovoi, Karpin o Gustavo López, que arrasó a un rival que contaba con Carlo Ancelotti en el banquillo y futbolistas como Zidane, Del Piero, Davids o Van der Sar. Las expulsiones de Conte y Montero allanaron el camino, Brindelli marcó en propia puerta y Benni McCarthy completó la gesta con un doblete.

Así llega el Celta de Vigo

Esta noche, la afición del Celta de Vigo sueña con vivir otra noche para el recuerdo. Aunque lo cierto es que su equipo ha arrancado el curso muy lejos de las expectativas. El 5-0 ante el Racing de Santander previo al parón, a la postre su única victoria de la temporada, parecía despejar los fantasmas. Pero el 0-0 de la pasada jornada en la visita al Elche ha vuelto a poner en evidencia las dificultades para vencer de un cuadro gallego que, pese a todo, es noveno en la tabla con 8 puntos, solo dos por encima del descenso.

Con las bajas de Carl Starfelt, Miguel Román y Jones El-Abdellaoui, además, el conjunto dirigido por Claudio Giráldez está obligado también a reaccionar en la Europa League tras sufrir una inesperada derrota en la primera jornada. Los celestes cayeron por la mínima en su visita al Omonia Nicosa chipriota y ahora les toca medirse al rival teóricamente más duro de los siete que aún le quedan por delante en esta Fase Liga.

Así llega la Juventus

Por su parte, la Juventus tampoco acude a Vigo en su mejor momento. En la Europa League sí fue capaz de estrenarse de forma brillante con una contundente victoria por 5-0 sobre el NEC Nimega, pero en la Serie A no acaba de arrancar. Marcha sexto en la clasificación, a cinco puntos de la cabeza, y esta pasada jornada solo pudo empatar a uno contra el Cagliari, cediendo también puntos con el Milan y el Sassuolo. Además, Luciano Spalletti no podrá contar con Kenan Yıldız, Khéphren Thuram y Manuel Locatelli.

¿Dónde ver por TV el Celta de Vigo - Juventus de Europa League?

El partido que disputan Celta de Vigo - Juventus este jueves 15 de octubre dará comienzo a las 21:00 horas en el Estadio Balaídos y se podrá ver en directo por M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV). El encuentro corresponde a la jornada 2 de la Europa League.

¿Cómo seguir online el Celta de Vigo - Juventus de Europa League?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales de ambos clubes habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Juventus:

Celta de Vigo: Radu; Álvaro Núñez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Galán; Jutglà, Pablo Durán y Hugo Álvarez.

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Sarr, McKennie, Douglas Luiz, Çelik; Francisco Conceição, Nico González; Kolo Muani.

Árbitro: Sander Van der Ejik (Países Bajos).