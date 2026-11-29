El tenista y el piloto de MotoGP apuntan a ser los grandes protagonistas de un nuevo domingo, tal y como sucedió hace siete días cuando el primero ganó las ATP Finals y el segundo se proclamó campeón de MotoGP en Portugal

Marc Márquez y Carlos Alcaraz en la moto del piloto, en una imagen compartida por el tenista | Instagram: Carlitosalcarazz

El pasado domingo 22 de noviembre, el deporte español vivió uno de sus grandes momentos de 2026. En las ATP Finals de Turín, Carlos Alcaraz se convertía en campeón tras vencer en la final al actual número 1 del ranking ATP, Zverev. Carlos Alcaraz sumaba un título que aún no tenía en sus vitrinas y que en su momento no pudo ganar el tenista más laureado de nuestro país: Rafa Nadal. Solo dos tenistas españoles habían conseguido antes el torneo de maestros, como fueron Manolo Orantes y Corretja. Por tanto Carlos Alcaraz se convertía en el tercer maestro del tenis español.

A unos pocos de miles de kilómetros de Italia, concretamente en Portimao (Portugal), Marc Márquez buscaba dar el golpe definitivo al mundial de MotoGP. El piloto español nacido en Cervera y que monta una Ducati, terminó octavo en la carrera del domingo y cumplió con el cometido que tenía entre ceja y ceja. El segundo puesto de Jorge Martín no le sirvió para impedir el alirón de Marc Márquez, que solo necesitaba ser noveno.

Otro domingo que puede ser mágico para España con Carlos Alcaraz y Marc Márquez como protagonistas

Este domingo 29 de noviembre puede ser otra gran fecha para España y no porque se estén celebrando elecciones generales para la presidencia del Gobierno español, sino porque nuevamente, los protagonistas de hace siete días vuelven a tener en su mano convertir la tarde dominical, en una nueva fiesta del deporte español.

A partir de las 15:00 horas, Carlos Alcaraz, una vez que Rafa Jódar juegue el primer partido de la final de la Copa Davis, disputará previsiblemente el segundo punto y que en caso de que Jódar gane, podría ser el definitivo. Si Jódar y Carlos Alcaraz ganan sus respectivos partidos, España sumará su séptima Copa Davis y de paso, logrará la revancha ante Italia, que en 2025 se llevó el trofeo ante nuestros tenistas.

El último baile de Marc Márquez en MotoGP

Una hora antes, en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP, Marc Márquez disputará su último gran premio. El vigente campeón de MotoGP y ocho veces ya campeón de la categoría reina del motociclismo, rodará por última vez y hará disfrutar al público congregado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Con Marc Márquez es más sencillo que llegue la alegría ya que el piloto de Cervera ya tiene el título bajo el brazo y la fiesta vendrá por si sola al ser la carrera de despedida.

Marc Márquez en la carrera al sprint en el GP de Valencia | Imago

El fútbol, relegado por el tenis y las motos

El fútbol, que habitualmente suele copar las portadas de los diarios deportivos, quedará un poco apartado por dos acontecimientos tan importantes como la final de la Copa Davis con Carlos Alcaraz entre otras estrellas y la despedida de MotoGP de Marc Márquez. Por tanto, además de El Palmar y Cervera, toda España estará pendiente de dos de los deportistas más ilustres de los últimos tiempos.