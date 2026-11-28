El conjunto blanco se estrella ante un rival que castigó sus errores, resistió el asedio y encontró en las transiciones el camino para llevarse una victoria histórica; Bellingham terminó expulsado en una noche de descalabro en la que no funcionó el plan del técnico

El Real Madrid sufrió un inesperado frenazo en el Santiago Bernabéu. Después de encadenar diez victorias seguidas, el equipo de José Mourinho se topó con un Alavés que convirtió cada error en una oportunidad y que supo sobrevivir al dominio madridista para firmar uno de los grandes golpes de la temporada.

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Ni la insistencia, ni los cambios, ni el empuje de la grada fueron suficientes para evitar una derrota que deja las primeras dudas importantes sobre el proyecto del técnico portugués. El partido terminó de torcerse con la expulsión de Bellingham, en una noche en la que los blancos pagaron muy cara su falta de contundencia y sus desajustes defensivos.

Un Madrid que empezó mandando y acabó desesperado

Mourinho apostó por Arda Güler como organizador junto a Tchouaméni, dando descanso a Bernardo Silva y premiando la continuidad de Brahim en el once. El turco asumió galones y se convirtió en el principal punto de conexión de un Madrid que arrancó con intensidad, presión alta y buenas combinaciones entre sus hombres más ofensivos.

Vinicius avisó primero después de una gran acción colectiva con Bellingham y Mbappé, mientras el francés también tuvo su oportunidad con un remate que terminó en las manos de Sivera. El Madrid parecía tener controlado el escenario, pero volvió a encontrarse con uno de esos accidentes que cambian por completo un partido.

Dean Huijsen, presionado en la salida del balón, resbaló cuando intentaba ceder el balón a Courtois. Toni Martínez aprovechó el regalo, se anticipó y encontró el camino hacia la portería madridista. El balón cruzó la línea por centímetros, pese al desesperado intento de Konaté por evitarlo -aunque por si acaso Mariano remachó con disculpa incluida a la grada-, y el Alavés se encontró con un premio inesperado que reforzó todavía más su planteamiento.

El gol de Toni Martínez en el Santiago Bernabéu. / IMAGO

Huijsen condena al Madrid y Güler se queda sin premio

El gol dejó tocado al conjunto blanco, que tuvo que recomponerse ante un rival cada vez más cómodo defendiendo en bloque bajo. Quique Sánchez Flores había diseñado un entramado defensivo prácticamente impenetrable, con Tenaglia liderando una zaga que cerraba espacios y obligaba a los madridistas a buscar soluciones por fuera.

Arda Güler fue de los pocos que consiguió encontrar grietas. El turco se movió con inteligencia, asumió la responsabilidad de construir y dejó un buen balón para Bellingham, que no acertó a resolver en una posición complicada ante Sivera.

Valverde también sostuvo el ritmo del equipo, mientras Vinicius insistía por su banda y Mbappé encontraba cada vez menos espacios. El Alavés, entretanto, no renunció a salir. Mariano y Toni Martínez ofrecían una referencia para los envíos largos y permitían a los visitantes ganar metros, respirar y obligar al Madrid a vigilar las transiciones. El plan de Quique empezaba a funcionar.

Los cambios de Mourinho no surtieron efecto

El técnico madridista movió el banquillo en el descanso buscando un golpe de efecto. Diomande entró por Brahim y Bernardo Silva sustituyó a Tchouaméni, en una apuesta por aumentar la capacidad ofensiva y recuperar el control del encuentro. Sin embargo, el Madrid terminó perdiendo equilibrio y claridad.

El Alavés llegó a celebrar un segundo tanto de Rebbach, anulado por un fuera de juego milimétrico, y poco después Pablo Ibáñez desperdició otra ocasión en el área tras un saque de esquina. Los avisos no fueron suficientes para despertar a un Madrid que seguía acumulando posesión, pero cada vez encontraba menos caminos hacia la portería.

La apuesta de Mourinho por acelerar el partido terminó volviéndose en su contra. La salida de Güler, que estaba siendo uno de los futbolistas más lúcidos, dejó al equipo sin su principal fuente de creatividad y provocó protestas en el Bernabéu, en especial contra Vinicius, siempre diana de las críticas del respetable. Carlos Espí dispuso de un par de ocasiones claras, pero esta vez no tuvo tanto imán con el gol.

Carlos Espí cabecea un centro de Vinicius. / IMAGO

El Alavés aprovechó el desconcierto y encontró el golpe definitivo en una contra conducida por Mariano, cuyo extraordinario pase dejó a Ángel Pérez en disposición de culminar la acción y poner el 0-2.

El Bernabéu se queda sin remontada

Con el 0-2, el Madrid se lanzó a la desesperada en busca de una reacción, pero se encontró con un Alavés rocoso y cada vez más seguro que no iba a conceder prácticamente nada. Quique reforzó todavía más su defensa, acumuló efectivos cerca de su área y convirtió cada minuto en una batalla por la supervivencia.

Vinicius pasó a la banda derecha, Diomande, a la izquierda, el Madrid metió la marcha que le había faltado desde el 0-1 y el Bernabéu se enchufó. Mbappé recortó distancias con un potente disparo desde dentro del área y el equipo blanco empezó a acumular ocasiones. Cerca del final, el árbitro señaló un penalti sobre Bellingham que el VAR revisó y que terminó anulado y con amarilla para Bellingham, la segunda, que por tanto conllevaba expulsión. Los blancos se habían quedado sin espacios, sin fluidez y sin la inspiración necesaria para derribar el muro vitoriano. La frustración fue tal que Bellingham acabó viendo la expulsión por fingir el penalti, dejando a los suyos todavía más condicionados en el tramo final.

Como había advertido Mourinho, tenía que llegar un día en el que los suyos no lograrían remontar. Y ese día fue este sábado, contra un Alavés que suma su tercera victoria consecutiva entre Liga y Copa y corta la racha blanca de diez triunfos seguidos.

El Bernabéu asistió así al primer gran accidente de Mourinho en esta nueva etapa. Diez victorias consecutivas habían alimentado la sensación de que el Madrid podía pasar por encima de cualquiera, pero el Alavés recordó que en LaLiga también se gana defendiendo, aprovechando los errores ajenos y castigando cuando el rival pierde el equilibrio. Esta vez, el 'Glorioso' no necesitó dominar para conquistar el Bernabéu.

Ficha técnica

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Arda Güler (Carlos Espí, min. 60), Tchouaméni (Bernardo Silva, min. 46); Brahim (Diomande, min. 46), Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Youssef, min. 77), Tenaglia, Koski, Jonny, Abde Rebbach (Selu Diallo, min. 64); Pablo Ibáñez (Valentini, min. 64), Antonio Blanco, Denis Suárez (Guevara, min. 59); Toni Martínez y Mariano (Mañas, min. 77).

Goles: 0-1, min. 22: Toni Martínez. 0-2, min. 60: Ángel Pérez. 1-2, min. 69: Mbappé.

Árbitro: César Soto Grado. Expulsó por doble amarilla (min. 75 y 89) al local Jude Bellingham. Amonestó con tarjeta amarilla al técnico del Real Madrid Jose Mourinho (min. 45+1), al local Konaté (min. 74) y a los visitantes Sivera (min. 74), Selu Diallo (min. 75) y Jonny Otto (min. 78).

Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 75.000 espectadores. Antes del inicio, Kylian Mbappé recogió el trofeo a mejor jugador de LaLiga del mes de octubre.