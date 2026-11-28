El madrileño rindió a su mejor nivel para tumbar en dos sets al jugador británico y dejar a España a un paso de la gran final en la que se mediría, este domingo, a Italia que obtuvo su clasificación este viernes

Rafa Jódar derrotó a Cameron Norrie por 2-6 y 5-7 y encarriló para España la eliminatoria de semifinales contra Gran Bretaña. Rafa Jódar deja ahora en manos de Carlos Alcaraz el pase de España a la gran final de la Copa Davis. Si el murciano gana a Arthur Fery, el equipo que capitanea David Ferrer se verá las caras contra Italia en la eliminatoria decisiva para llevarse la Ensaladera a casa.

Rafa Jódar no dio opciones a Cameron Norrie en el primer set

El partido no pudo comenzar mejor para los intereses de España ya que Rafa Jódar se adelantó en el marcador a mediados del primer sets. Después de dos tandas de saque en las que ninguno de los dos jugadores tuvo problemas para mantener su servicio, Rafa Jódar golpeó primero a Cameron Norrie. Rafa Jódar aprovechó su segunda bola de break gracias a un resto directo de revés cruzado para por el 2-3 en el marcador. Resultado que consolidó, manteniendo su saque en el juego posterior.

Rafa Jódar, durante el partido de Copa Davis contra Cameron Norrie. / IMAGO

Olió sangre Rafa Jódar que no bajó el ritmo de su juego y volvió a quebrar el saque de Cameron Norrie en el siguiente juego. El británico no pudo con la presión en un peloteo largo y mandó la pelota a la red, haciendo que el español se pusieron con 2-5 a su favor y servicio para ganar el primer set.

No falló Rafa Jódar al que se le veía mucho más suelto que en su partido del jueves contra Austria. El madrileño se mostró seguro con su servicio ya que o conectó primeros o segundos muy bien colocados, y con un tremendo derechazo, a la línea cerró la primera manga por un resultado de 2-6.

Rafa Jódar da otro golpe al comienzo de la segunda manga﻿, pero le costó cerrar el partido

No bajó el ritmo Rafa Jódar ya que en el tercer juego del segundo set el español gozó de hasta cuatro bolas de break para romper el saque de Cameron Norrie, pero el británico las jugó perfectamente y las salvó, la tercera de ellas con un saque directo y la cuarta con una buena volea. Hubo una quinta aún, tras error no forzado de Norrie con el revés, y esta vez sí tuvo el español éxito porque el británico cometió doble falta.

En el siguiente juego, Rafa Jódar siguió firme con su servicio, consolidando la rotura y﻿, por tanto, su ventaja en el marcador. Con ese colchón, el madrileño continuó jugando al mismo nivel, con seguridad, sobre todo, con su saque ya que no cedió ni una bola de break. Cameron Norrie aún así se agarró al partido ya que defendió su siguiente turno de servicio en el que llegó a ir por debajo 0-30. Tanto es así que el británico aprovechó la una bola de break que tuvo para empatar a cuatro en la segunda manga cuando Rafa Jódar tenían el partido encarrilado.

Lejos de venirse abajo, Rafa Jódar respondió elevando su nivel de juego y tuvo a su favor tres bolas de break las cuales dos de ellas fueron salvadas por Cameron Norrie a través de saques directos, mientras que la otro fue desaprovechada por un passing que se fue fuera por poco. El británico, finalmente, mantuvo el servicio y se puso 5-4 arriba en el segundo set. A continuación, Rafa Jódar igualó a 5 sin complicaciones.

Cameron Norrie se puso al saque y sintió la presión, ya que concedió dos bolas de break en contra, dándole la rotura a Rafa Jódar después de estrellar un drive en la red. En el siguiente juego, Rafa Jódar ganó su saque, se hizo con el segundo set por 5-7 y puso, por tanto, el 1-0 de España sobre Gran Bretaña en las semifinales de la Copa Davis.