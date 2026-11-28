En una reunión celebrada en la tarde del viernes, han consensuado el voto para la JGA que se celebrará dentro de dos semanas y en la que apoyará la iniciativa para que los actuales miembros del consejo de administración renuncien a sus sueldazos

La Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC que preside Juande Hidalgo ha celebrado el pasado viernes su Asamblea General de Socios para decidir el sentido del voto en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 10 de diciembre y que ha sido agitada por el expresidente José María del Nido Benavente al poner a los actuales directivos ante la espada o la pared﻿.

O aceptan la solitud de bajarse sus cuantiosos sueldos o rechazan públicamente la moción a riesgo de señalarse ante la masa social y accionarial con un gesto que sería bastante gráfico. Sobre todo, dada la complicadísima situación económica que en el último lustro viene arrastrando la entidad y ante las declaraciones en las que el propio Del Nido Sénior calificó de "bluf" ese proceso de venta que se está eternizando en el tiempo y en el que asegura no apreciar voluntad real de traspasar acciones.

En este sentido, la Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC ha anunciado que apoyará la moción del abogado sevillano. "Además de promover y apoyar el complemento introducido en el orden del día de vincular las retribuciones de los Consejeros a los beneficios de la entidad", el colectivo ha anunciado su orientación de voto en todos los puntos del orden del día establecido para la JGA del próximo 10-D.

Así votará los Pequeños Accionistas del Sevilla en la Junta General de Accionistas de diciembre

En un comunicado remitido a ESTADIO Deportivo, la Asociación de Pequeños Accionistas ha desvelado qué votará en cada moción que se presente. En este sentido, cabe destacar que votarán en contra de aprobar las cuentas y valorarán de forma negativa tanto la gestión del actual consejo como el nombramiento como consejero del expresidente y actual vicepresidente del Sevilla, José Castro. Este año, el equipo va mucho mejor que en los anteriores, pero la Junta se presume igualmente tensa.