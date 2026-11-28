Con Marcao alternando trabajo individual con ejercicios con el grupo y con las tres bajas de larga duración conocidas, Luis García Plaza ha completado una nueva semana de entrenamientos antes del encuentro de este domingo en Anoeta entre el quinto y el sexto de LaLiga

La plantilla del Sevilla FC ha completado en la mañana de este sábado su preparación para el choque que afrontará en la noche del domingo en Anoeta ante la Real Sociedad con su quinto y último entrenamiento de la semana, que ha transcurrido a puerta cerrada en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con las ausencias ya esperadas de Miguel Sierra, José Ángel Carmona y Alfon González.

El conjunto nervionense gozó de dos días de descanso -domingo y lunes- después de El Gran Derbi del pasado sábado ante el Real Betis. El martes volvió al trabajo con una sesión matinal en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde se ejercitó también en las mañanas del miércoles y del viernes. Para el entrenamiento del jueves, al igual que el de este sábado, Luis García Plaza se llevó a sus pupilos al Coliseo de Nervión.

Marcao sigue alternando trabajo colectivo con ejercicios individuales de recuperación

Un día más, Marcao Teixeira ha seguido trabajando parcialmente, alternando ejercicios con el resto del grupo con otros en los que se ha ejercitado de manera individual ante la atenta supervisión de los preparadores físicos del club. El central brasileño estuvo cerca de 10 meses de baja la pasada temporada y volvió a parar tras pedir el cambio al poco de iniciarse el choque ante el Aston Villa del Trofeo Antonio Puerta celebrado a inicios del pasado mes de octubre, por una dolencia en el recto anterior.

"El grupo no tiene ningún problema a nivel físico. Todos los que están, por fortuna pueden jugar. Bueno, Marcao es verdad que está empezando a entrenar y no va a estar aún. Está empezando unas activaciones y está haciendo sólo una pequeña parte de las sesiones. O sea, mantenemos las cuatro bajas de larga duración que tuvimos en todos los partidos anteriores, pero por fortuna no se une nadie más. En cuanto haya lesiones, tarjetas... ya te vas a ir a seis o siete bajas para un partido. El grupo está entrenando muy bien", explicó el técnico sevillista en la rueda de prensa que ofreció el viernes.

La cantera sigue tirando del carro sevillista

La expedición sevillista tiene previsto partir hacia San Sebastián en la tarde de este mismo sábado y, antes de montarse en el avión, el técnico Luis García Plaza anunciará una lista de convocados en la que podrían repetir canteranos como el extremo Marc Scuri, entrar alguno nuevo como el lateral derecho Adrián Pérez y regresar otros como Nico Guillén, quien se quedó fuera en el derbi al haber estado todo el parón concentrado con la selección española sub 19.

El plantel despegará a media tarde del aeropuerto sevillano de San Pablo para aterrizar una hora después en Biarritz, ciudad francesa fronteriza con Euskadi. Desde allí, completarán el camino por carretera y recorrerán en autobús los 51 kilómetros que faltan hasta Sen Sebastian, donde el domingo a las 21:00 horas librará ante la Real Sociedad un duelo que enfrentará al quinto y al sexto clasificados de LaLiga EA Sports.