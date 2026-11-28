La modelo ha contado en televisión cómo ha sido su año de relación con el técnico del Alavés, quien siempre la trató "como a una reina" aunque a sus espaldas mantenía "conversaciones subidas de tono" con otras mujeres

La exmodelo Blanca Romero y el entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ya no están juntos. Pese a que ya había rumores que circulaban por las redes sociales, ha sido uno de los protagonistas quien lo ha confirmado públicamente, y es Blanca Romero.

La que también fuera pareja del torero Cayetano Rivera, no ha querido callarse en esta ocasión y ha acudido al programa '¡De Viernes!' de Telecinco para hablar sobre los motivos de su ruptura después de haber recibido muchas críticas.

"Me callé cuando me pusieron verde tras mi ruptura con Cayetano Rivera, pero en esta ocasión y porque se lo debo a mi padre, vais a conocer toda la verdad de mi historia", anunciaba la asturiana, que ha convivido con el exfutbolista y entrenador durante un año.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, durante su relación. / Instagram | Blanca Romero

"Fue en la aplicación de ligar de guapos, ricos y famosos, en el 2019. Yo le daba largas, largas y largas porque no tenía muchas ganas. Pero pasan los años y empezamos el 19 de noviembre. Fue nuestra primera cena", cuenta Blanca cómo fue como conoció a Sánchez Flores.

Blanca Romero pilló a Quique Sánchez Flores

El gran motivo por el que la exmodelo decidió romper la relación fue porque el entrenador mantenía contacto con mujeres a su espalda, aunque lo negaba. "Yo descubrí que mantenía contacto por redes con otras mujeres. Tiene un montón de amigas. Y entonces ahí fue el primer susto gordo. Fui viéndolo más adelante también. Y él dice: 'No, si son ellas, son ellas. Yo no les contesto'. Y yo digo: 'Coño, llevan un año hablando solas'. Porque veo cuándo aparecen, pero está todo borrado. Es algo con lo que yo no puedo. Me parece una falta de respeto", aclara Blanca Romero.

Sin embargo, ella ha querido negar que fuera "demasiado celosa", como la habían tachado, por eso mostró sus pruebas de que Quique "mantenía contactos con otras mujeres" y "conversaciones subidas de tono". "Sale de mi casa en Nochevieja y empieza a hablar con ellas. Conversaciones de: 'Me encantaría ir a verte a no sé dónde', 'venir aquí', 'venir allí'... Cosas privadas de las que no quiero hablar porque no está bien. Pero que a mí me salpican, a mí me afectan", admitió.

Por todo ello, Blanca Romero quiso mandar un mensaje directo a Quique Sánchez Flores y a su entorno. "Señor Enrique Sánchez Flores, usted, por medio de su entorno, ha dicho que yo soy celosa. ¿Tú? ¿Precisamente tú me vas a decir a mí que yo soy celosa? Tú, que eres el rey de los celos, tú que los inventaste", dijo.

"Yo descubrí que mantenía contacto por redes con otras mujeres. Tiene un montón de amigas. Y entonces ahí fue el primer susto gordo"

Por último, eso sí, recalcó que nada tiene que ver el Quique Sánchez Flores pareja con su faceta de padre: "Es un gran padre, un gran señor, un gran entrenador. Hablaría mal de mí si hablara mal de él. Es un tío generoso que me trató como a una reina. No hay que decir todo lo malo. Es un tío que tiene unos valores maravillosos y, si pones en una balanza lo que fue bueno y lo que fue malo, sin duda se equilibra".