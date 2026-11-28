Sigue, minuto a minuto con ESTADIO Deportivo, el choque liguero de este sábado. Los verdiblancos llegan como el cuarto mejor equipo de España y el sexto de Europa, mientras que los franjirrojos buscan una victoria para poder escapar de la zona de descenso

Mi nombre es Aitor Torvisco y te pido que te quedes por aquí desde ya, porque vamos a ir repasando la previa de este encuentro de la jornada 14 en LaLiga EA Sports

Al término del encuentro te ofreceremos la crónica, el uno a uno con las notas de los futbolistas verdiblancos, un completo análisis con las acciones polémicas y las reacciones de todos los protagonistas del encuentro que pasen por zona mixta o por sala de prensa.

Abrimos desde ya el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, todo lo que ocurra en el partido liguero ente Real Betis y Rayo Vallecano que arranca a partir de las 14:00 horas en La Cartuja de Sevilla.

Manuel Pellegrini recupera a José Antonio Morante ﻿, una vez superada la contusión de cadera que le ha tenido varias semanas parado. En cambio, Dani Ceballos se ausenta por tercer partido seguido por un problema en la columna y Giovani Lo Celso se queda fuera por culpa de esas molestias en la rodilla que le obligaron a ser baja de última hora el pasado martes en Bratislava. Ez Abde , que volvió tocado del duelo de Champions, sí va citado.

En Madrid se han quedado los dos lesionados de larga duración: el portero Augusto Batalla ﻿, que se recupera de una fractura en la tibia, y el central Luiz Felipe Ramos, a quien una rotura de ligamentos de su rodilla impide volver a la que fue su casa. Sí regresa a La Cartuja como franjirrojo el pivote Gnangoro Bouaré ﻿, ex del Betis Deportivo que llegó a debutar con el primer equipo verdiblanco.

Óscar Valentín ﻿, después de un mes parado por una contusión en la rodilla, es la principal novedad de la lista que Beñat San José ha anunciado ya desde Sevilla, en la misma mañana de este sábado

La afición del Betis se moja sobre la posibilidad de seguir jugando en La Cartuja: "En La Cartuja no deberían jugar ni el Betis ni el Sevilla"

El debate está sobre la mesa. El técnico Manuel Pellegrini apostó en rueda de prensa por "volver a casa" lo antes posible y ESTADIO Deportivo ha aprovechado la coyuntura para salir a la calle y preguntar a los béticos. ¿Y tú, qué prefieres?

Álvaro Valles sigue en portería; defensa totalmente nueva con Bellerín, Bartra, Natan y Junior ﻿ ; Marc Roca y Fornals será la pareja de mediocentros y arriba se mantienen los mismos cuatro de Bratislava: Antony, Isco, el tocado Abde y el bigoleador Cucho Hernández ﻿.

Así luce el vestuario del Betis. "Hoy nuestros jugadores saltarán al césped con unos dorsales muy especiales, elaborados por personas con discapacidad", ha explicado la entidad verdiblanca en redes sociales

Beñat San José sale con Emil Audero en portería; Andrei Ratiu en la derecha, Florien Lejeune y Pathe Ciss serán los centrales, con el sevillista Adrià Pedrosa en la izquierda; el exbético Gnangoro Bouaré formará el doble pivote junto a Unai López ; Jorge de Frutos, Isi Palazón y Álvaro García partirán desde la segunda línea de ataque y la referencia arriba será Sergio Camello ﻿.

La jornada 14 en LaLiga EA Sports arrancó en la noche de este pasado viernes con la victoria del Real Racing Club de Santander ante el Levante UD por 1-3, gracias a un portentoso doblete de Pablo García, y continuará este sábado con una secuencia de cuatro partidos que se abre a partir de las 14:00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en el duelo que enfrenta a un Real Betis instalado en una nube y un Rayo Vallecano que está viviendo un curso bastante irregular.

Un Betis hiperactivo: del derbi al Rayo, pasando por la Champions y en vísperas de Copa

Los de Manuel Pellegrini vuelven a LaLiga después del mal sabor de boca que dejó El Gran Derbi disputado hace siete días en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ese 1-1 que Kike Salas logró sobre la bocina tras un clamoroso error de Álvaro Valles generó no pocas críticas. Sin embargo, el Betis supo enjuagar ese con el 0-2 logrado el martes en Bratislava ante el SK Slovan para sellar su clasificación en la Fase Liga de la UEFA Champions League a falta de tres jornadas para el final.

Cuarto en LaLiga con 27 puntos y cinco de colchón sobre la Real Sociedad, que recibe el domingo al Sevilla FC. Sexto en la Champions con 12 puntos de 15. Y clasificado en la segunda ronda de la Copa del Rey, donde el martes se enfrenta al CD Extremadura en el Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz). Para este encuentro, recupera a José Antonio Morante; pero siguen fuera por lesión Dani Ceballos y Giovani Lo Celso.

Antony se va de Nobel Mendy en el Betis - Rayo de LaLiga 25/26. / Imago

El Rayo necesita reaccionar para no hundirse en la clasificación de LaLiga

Muy distinta es la situación del Rayo Vallecano, que llega a La Cartuja después de encadenar dos derrotas seguidas ante Real Sociedad (1-0) y Valencia CF (0-1). Con sólo 12 puntos, los madrileños arrancan la jornada empatados a puntos con el Getafe CF, que marca la zona de descenso por su peor diferencia de goles con respecto a los ches y a los franjirrojos.

Óscar Valentín, que lleva parado un mes por culpa de una contusión en la rodilla, llega algo justo para un encuentro en el que son bajas seguras por motivos físicos tanto el ex del Betis Luiz Felipe Ramos, que el mes pasado se despidió de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior, como el portero Augusto Batalla, que a finales de agostó se fracturó la tibia y permanecerá en el dique seco al menos hasta enero de 2027.