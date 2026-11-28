El conjunto malaguista, colista de Primera y todavía sin conocer la victoria, recibe a un Athletic Club que quiere reencontrarse con las buenas sensaciones después de su tropiezo ante el Espanyol. Aquí puedes seguir en directo el choque de la jornada 14 de LaLiga EA Sports

Buenas tardes. Bienvenidos al choque de la jornada 14 que enfrenta al Málaga y al Athletic en La Rosaleda a partir de las 16:15

El conjunto malaguista afronta el choque en una situación especialmente delicada sin haber conseguido todavía una victoria en las 13 jornadas disputadas

A la delicada situación deportiva se ha sumado una noticia de enorme calado institucional. Loren Juarros ha dejado de ser el director deportivo del Málaga CF

En el apartado deportivo, el Málaga ha recibido algunas noticias positivas durante la preparación del encuentro. Adam Aznou vuelve a estar disponible después de cumplir sanción frente a Osasuna, mientras que Juan Cruz y Carlos Puga ya se reincorporaron anteriormente a la dinámica del equipo

Enfrente estará un Athletic Club que llega en una situación mucho más desahogada en la clasificación, aunque tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto rojiblanco ocupa la octava posición con 16 puntos, después de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en sus doce encuentros disputados.

Eso sí, los hombres de Edin Terzic vienen de caer por la mínima ante el Espanyol en San Mamés por 0-1

En cuanto a la situación de la plantilla, el técnico alemán ha recuperado efectivos importantes durante la semana. Yuri Berchiche y Beñat Gerenabarrena regresaron a los entrenamientos después de no participar en la sesión del martes y estarán disponibles para entrar en los planes del entrenador.

En los enfrentamientos entre ambos, el balance es favorable al Málaga. De los 17 partidos, el Málaga ha ganado en nueve ocasiones y el Athletic en 4. Los otros 4 se han resuelto con empates

El último duelo en La Rosaleda se saldó con un empate a 3. Diego Rolán marcó dos tantos para el Málaga y el otro lo hizo Baysse. En el Athletic anotaron Aduriz e Iñaki Williams por partida doble

La mayor victoria del Málaga CF ante el Athletic en La Rosaleda fue el 3-0 de la temporada 2002/03. Manu Sánchez marcó dos goles y Dely Valdés anotó el tercero.

El árbitro del partido será Miguel Ángel Ortiz Arias. Se enfrenta por primera a un duelo entre estos dos equipos.

Su balance con el Málaga, al que sólo le ha pitado un encuentro en Primer, es de 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas en los 8 partidos.

Su balance con el Athletic es de 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas en 13 partidos

El Málaga ya está en La Rosaleda para el duelo decisivo

El Málaga tendrá que apoyarse en su afición para buscar por fin su primera victoria en LaLiga.

La Rosaleda se prepara para una cita de máxima exigencia. El Málaga CF recibe este sábado 28 de noviembre al Athletic Club (16:15 horas) en un encuentro que enfrenta a dos equipos con objetivos y realidades muy diferentes, pero con la necesidad de sumar para no complicar todavía más sus respectivas temporadas.

El conjunto malaguista afronta el choque en una situación especialmente delicada. Después de trece jornadas, ocupa la última posición de LaLiga EA Sports, con apenas cinco puntos y sin haber conseguido todavía una victoria. El balance es preocupante: cinco empates y ocho derrotas, con nueve goles a favor y 24 en contra. Unos números que evidencian las dificultades de un equipo que está pagando muy caro su estreno en la máxima categoría.

La dinámica tampoco invita al optimismo. Los hombres de Juanfran Funes encadenan tres derrotas consecutivas en el campeonato liguero, frente al Real Betis (2-1), el Racing de Santander (1-2) y Osasuna (1-0). La última, en El Sadar, volvió a dejar al descubierto los problemas ofensivos de un equipo al que le está costando muchísimo encontrar el camino del gol. De hecho, el Málaga todavía no ha conseguido ganar en su estadio esta temporada.

Una semana convulsa en los despachos del Málaga

A la delicada situación deportiva se ha sumado una noticia de enorme calado institucional. Loren Juarros ha dejado de ser el director deportivo del Málaga CF, una decisión comunicada este miércoles por el administrador judicial, José María Muñoz, y el director general, Kike Pérez.

El club ya ha elegido a Miguel Ángel Corona como posible sustituto, acompañado por Carmelo del Pozo, mientras que también queda pendiente conocer el futuro de Juanfran Funes. Así, el Málaga afrontará el encuentro en medio de un contexto de incertidumbre que va más allá de lo que suceda sobre el césped.

El Athletic quiere recuperar el pulso

Enfrente estará un Athletic Club que llega en una situación mucho más desahogada en la clasificación, aunque tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto rojiblanco ocupa la octava posición con 16 puntos, después de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en sus doce encuentros disputados.

Los hombres de Edin Terzic vienen de caer por la mínima ante el Espanyol en San Mamés (0-1), un resultado que frenó su progresión después de haber conseguido una victoria de prestigio frente a la Real Sociedad (2-1) y un empate ante Osasuna (1-1).

El equipo bilbaíno quiere volver a sumar de tres para no perder terreno respecto a los puestos europeos. Para ello, tendrá que mejorar sus prestaciones ofensivas y recuperar la contundencia que ha caracterizado tradicionalmente al conjunto rojiblanco. Sus 15 goles a favor y 12 en contra reflejan un balance bastante más equilibrado que el de su próximo rival.

Además, el Athletic tiene por delante un calendario exigente, con la segunda ronda de la Copa del Rey frente al Numancia apenas unos días después de su visita a Málaga.

Dos necesidades diferentes y mucho en juego

El Málaga afronta el encuentro como una auténtica final anticipada en su lucha por la permanencia. Necesita ganar, recuperar confianza y empezar a demostrar que tiene argumentos para competir en Primera División. El Athletic, por su parte, quiere aprovechar la visita a un rival en horas bajas para reencontrarse con la victoria y acercarse a los puestos europeos.

La Rosaleda dictará sentencia en un encuentro en el que los locales se juegan mucho más que tres puntos y los visitantes no quieren dejar escapar una oportunidad para recuperar el rumbo.