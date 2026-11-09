El Sevilla convoca la Junta General de Accionistas: presentará pérdidas millonarias y una reducción del volumen de negocio

El club ha anunciado que la asamblea societaria se celebrará el próximo 10 de diciembre y ha adelantado las cuentas que se trasladarán a los accionistas, negativas pese a los ajustes de los últimos años

Varios días después de que lo hiciera el Betis, el Sevilla ha anunciado la convocatoria de la Junta General de Accionistas para el próximo 10 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, en el Salón de Convenciones del Hotel Meliá Lebreros.

Esta asamblea, que se celebra justo el mismo día que la verdiblanca, será la primera tras la venta frustrada del paquete accionarial a Sergio Ramos y Five Eleven Capital y se vertebrará sobre los siguientes puntos del Orden del Día.

Orden del Día de la Junta

Primero. - Informe sobre la gestión social y deportiva de la temporada 2025/2026.

Segundo. - Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión con el Estado de Información no Financiera del ejercicio concluido el 30 de junio de 2026.

Tercero. - Examen y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio concluido el 30 de junio de 2026

Cuarto. - Examen y en su caso aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2026

Quinto. - Informe de la previsión de resultados del ejercicio correspondiente a la temporada en curso.

Sexto. - Nombramiento de consejero de D. José Castro Carmona.

Séptimo. - Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.

Octavo. - Ruegos y preguntas.

El Sevilla presentará pérdidas de casi 27,5 millones de euros

Como ha trasladado la entidad, en esta Junta General de Accionistas, presidida nuevamente por José María del Nido Carrasco, el Sevilla presentará un balance negativo en sus cuentas a pesar de que los ajustes realizados, pues las pérdidas que se comunicarán a sus accionistas alcanzaron al cierre del pasado ejercicio el 30 de junio de 2026, casi 27,5 millones de euros.

No se trata del único número negativo, ya la cifra de volumen de negocio ha sufrido un descenso con respecto al curso anterior tanto en cuanto por entonces fue de 115,185 millones de euros y ahora ha bajado hasta los 110,271 millones de euros.

Un descenso que el club atribuye a dos factores: la ausencia prolongada del equipo en competiciones europeas y la disminución de los ingresos televisivos por las posiciones del equipo en los últimos años.

Reducción del gasto neto de la plantilla

Por otro lado, la entidad de Eduardo Dato expone que el gasto neto en la plantilla, que ahora alcanza los 98,161 millones de euros, 90,595 para la plantilla inscribible, millones de euros, se ha reducido de manera importante con las salidas que se produjeron en verano, tanto en cuanto en la campaña anterior ascendía a 120 millones, entre otras cosas por el lastre que suponían las fichas íntegras de Nianzou y Joan Jordán.

Eso sí, el club ha querido matizar que esta reducción de gasto se ha visto neutralizada por las rescisiones de contrato que se han tenido que ejecutar en referentes a activos de la plantilla y del cuero técnico, y lo destinado a los fichajes en el mercado invernal.

Adelanto de los presupuestos para el ejercicio 26/27

Además, el informe de gestión hace refererencia al presupuesto para el ejercicio 26/27. "Los Administradores de la Sociedad han elaborado un presupuesto para el ejercicio 2026/2027 con el propósito de revertir la tendencia a la baja de sus ingresos deportivos y consolidar los siguientes ejercicios el incremento de sus ingresos deportivos y comerciales y reducir el coste de plantilla deportiva, sin renunciar a mantener su ambición de disponer de una plantilla que le permita disputar las competiciones al máximo nivel".

Además, este informe apunta que "la Sociedad continúa realizando inversiones de mejora de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, así como trabajando en el proyecto de construcción del futuro Estadio Ramón Sánchez- Pizjuán".