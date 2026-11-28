El piloto de Ducati vio como su moto salía ardiendo antes de la carrera al sprint del GP de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. La tanda del sábado se la llevó Bezzecchi

Había muchas ganas este sábado de ver a Marc Márquez en la que ha sido su penúltima carrera en MotoGP. El vigente campeón de la categoría reina anunció, para sorpresa de todos, este pasado viernes su decisión de dejarlo una vez que concluya el GP de Valencia. Por eso, Marc Márquez era el más seguido este sábado en la previa de la carrera al sprint.

Marc Márquez pareció toparse con la mala fortuna, esa que le ha perseguido en los últimos años con numerosas caídas y lesiones que posiblemente hayan privado al piloto de Cervera de sumar algún título más de campeón del mundo. Marc Márquez vio como su moto salió ardiendo justo antes de empezar la carrera al sprint y esto le costó una penalización de tener que realizar dos 'vueltas largas'. La 'ausencia' del campeón Marc Márquez fue aprovechada por Marco Bezzecchi, que se adjudicó el sprint con el de Ducati terminando en la decimotercera plaza.

Injusta 'condena' para Marc Márquez en Valencia

La salida de la carrera 'sprint' debía ser uno de los momentos más decisivos en una prueba prevista a trece vueltas, y los principales pilotos de la categoría lo sabían, en particular los integrantes de la primera línea, Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Raúl Fernández. Quizás por eso y para evitar riesgos, todos los pilotos optaron por los mismos compuestos de neumáticos, con el duro en la rueda delantera y el blando en la trasera.

Con todos los pilotos en la formación de salida, el semáforo rojo tardó en apagarse y quizás por ese motivo y con todas las motos acelerando al máximo, la moto de Marc Márquez comenzó a arder, por lo que el ocho veces campeón del mundo de MotoGP tuvo que soltar la misma para evitar quemarse y la dejó en el suelo.

El fuego pudo ser apagado rápidamente y los mecánicos de Ducati se apresuraron en reparar los daños en esa moto y preparar la segunda por si era necesario salir con ella, por lo que se tuvo que retrasar la partida y recurrir a un procedimiento rápido de salida y con la distancia de carrera reducida en una vuelta, a doce.

De manera incomprensible, aunque aplicando el reglamento deportivo a rajatabla, pues el incendio de la moto de Marc Márquez se produjo por un fallo en el semáforo de salida, que hizo que prácticamente todos los pilotos levantasen la mano, fue sancionado con una doble 'vuelta larga' de penalización por Dirección de Carrera, aunque saliendo desde su posición en la formación de salida.

Bezzecchi impone un ritmo infernal para llevarse el triunfo

El ritmo de Bezzecchi resultó infernal y en su segundo giro ya rodó en 1:28.888, récord de vuelta rápida de carrera, en tanto que Marc Márquez superó a Martín para ponerse segundo e intentar poner tierra de por medio antes de empezar a cumplir con su sanción, pero el madrileño le devolvió el adelantamiento poco después.

En la sexta vuelta fue cuando Marc Márquez cumplió con su primera penalización que le relegó de la tercera posición tras Jorge Martín a la octava por detrás del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), y en la siguiente lo hizo decimocuarto, por detrás del brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

Marco Bezzecchi, contaba ya con casi tres segundos de ventaja en la octava vuelta sobre su compañero de equipo Jorge Martín, con el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) tercero, seguido por Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que buscó su momento para intentar superarlo. El liderato de Marco Bezzecchi resultó incuestionable, como también el intento de remontada de Marc Márquez desde el decimocuarto puesto, con sólo cinco vueltas por delante.