Un Betis muy espeso pierde su segundo partido como local de la temporada ante un Rayo Vallecano que llevaba sin ganar en el feudo bético desde 2012. Jorge De Frutos fue el encargado de anotar el único tanto del partido que sentenció a un Betis sin ideas

El Rayo Vallecano se presentó en el Estadio de La Cartuja tras caer derrotado ante el Valencia la pasada jornada y sin conocer la victoria como visitante en todo lo que llevamos de curso. El equipo de Beñat San José tenía la necesidad de sumar de tres para no depender de sus rivales directos y acabar la jornada en puestos de descenso. Por su parte, Pellegrini y los suyos llegaron al encuentro en una dinámica favorable tras sellar virtualmente su presencia en la próxima ronda de la UEFA Champions League. Eso sí, con el sabor amargo en la competición doméstica por lo ocurrido en el pasado derbi sevillano. El técnico chileno apostó por un equipo muy titular con la excepción de Junior Firpo en el lateral zurdo. Una demarcación que desequilibró el encuentro a favor del conjunto rayista tras la actuación en la acción del gol de Fran García.

El larguero salvó a un Betis atípico

Betis y Rayo entraron en el partido de forma distinta. Los primeros compases sirvieron para que ambos conjuntos se midieran el pulso. Incluso el plantel de Manuel Pellegrini no salió tan enchufado como su rival. Con el equipo bien plantado en el terreno de juego, los verdiblancos no realizaron una presión exhaustiva, conscientes de que el Rayo Vallecano es un equipo peligroso a la contra y con espacios. La teoría estaba clara; la práctica no salió tan bien en los primeros 20 minutos. La imprecisión con la pelota y un rival dispuesto a plantar cara al equipo Champions hicieron que el caudal ofensivo de los madrileños aumentara con el paso de los minutos.

Bellerín con el Real Betis ante el Rayo Vallecano / RRSS RBB

Ratiu fue el primero en provocar el "oohh" de La Cartuja con un balón estrellado en el travesaño. Acción en la que se confió demasiado Álvaro Valles, pensando que ese balón se marchaba por línea de fondo. Tras ello, el conjunto visitante fue sumando acciones de peligro que desembocaron en el run run de la afición bética descontenta con sus jugadores. De hecho un exbético como Bouaré fue una de las grandes noticias positivas en los primeros 45 minutos para el Rayo Vallecano. Una aislada acción de Fornals, salvada 'in extremis' por Lejeune, y un disparo del Cucho fueron lo poco destacable a nivel ofensivo del Real Betis en una primera mitad sin goles, pero con dominio rayista.

El Rayo Vallecano recoge sus frutos de La Cartuja ante el Betis

La segunda mitad comenzó con un protagonista destacado en clave rayista: Emil Audero. El guardameta indonesio fue clave en los primeros 5 minutos de la segunda mitad, evitando hasta en dos ocasiones el gol local. Isco y Natan fueron los responsables de sacar las máximas virtudes del portero visitante. Esto fue el claro ejemplo de que el Betis de la segunda mitad entró más avispado que su rival. Eso sí, el Rayo empezó a aprovechar los espacios que el Betis dejaba en la zona defensiva cuando atacaba la portería rival, y así llegó el segundo travesaño del partido que salvó al Real Betis. Camello silenció La Cartuja por durante un segundo.

Isi Palazón con el Rayo Vallecano / IMAGO

Morante, Ruibal y Parrott fueron la apuesta de Manuel Pellegrini para agitar el encuentro y tratar de ver a un Betis más fino en la línea de tres cuartos. Pero el equipo vallecano se venia arriba con el paso de los minutos y empezaba a emular las sensaciones cosechadas en el primer periodo. Jorge de Frutos, fue el encargado de batir a Álvaro Valles para poner a los suyos tras un acción débilmente defendida por Fran García. Con el paso de los minutos el Rayo Vallecano se crecía más que su rival en ataque, incluso el guardameta local realizó alguna que otra intervención para negar el segundo tanto del equipo madrileño. Los pitos sonaron en La Cartuja y el Betis se marchó de vacío de un partido muy espeso en LaLiga EA Sports.

Ficha técnica del Betis - Rayo Vallecano de LaLiga

Real Betis: Valles; Bellerín (Aitor Ruibal, 62'), Bartra, Natan, Junior Firpo (Fran García, 46'); Fornals (Nelson Deossa, 78'), Roca; Antony (Morante,62'), Isco, Abde; Cucho (Parrott, 62').

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, G. Bouaré (Óscar Valentín, 86'); De Frutos, Isi (Pedro Díaz, 71') Álvaro García (Tsitaishvili, 64'); Camello ( Nteka, 71').

Árbitros: Lluis Bestard (balear), con el madrileño Cuadra Fernández en el VAR. Recibieron tarjeta amarilla durante el encuentro Sergio Camello, Junior Firpo, Isco, Unai López, Abde y Nelson Deossa.

Goles: Isi bajó un balón del cielo en el área y ante la atenta mirada de Fran García ese balón le cae a Jorge de Frutos para batir a Álvaro Valles a bocajarro para estrenar el marcador.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 55.000 espectadores.