El 'Tigrinho' asegura que en el Barcelona ni le hablaban y que no rendir en el Betis le terminó de hundir, pero agradece a Palmeiras haberle devuelto la confianza y espera compensarlo ganando este sábado la final de la Copa Libertadores 2026 ante Estudiantes

La Sociedade Esportiva Palmeiras brasileño y el Club Estudiantes de La Plata argentino disputarán en la noche de este sábado (21:00, hora española) la gran final de la Copa Libertadores 2026. Será la tercera oportunidad de levantar la máxima competición de fútbol suramericana que tendrá el joven delantero Vitor Roque (21 años), quien en la previa de esta importante cita ha reconocido que necesitó ayuda psicológica cuando regresó a Brasil después de su breve y fallida aventura en Europa, donde no pudo triunfar con la camiseta del FC Barcelona ni con la del Real Betis.

"Bueno, está claro que me queda una cierta pena, pero creo que en el fútbol no hay que darle importancia a eso. Es algo que ya he perdonado en mi interior y ahora soy feliz en Palmeiras. Eso es lo más importante. Ahora hay que escribir una nueva historia", ha explicado el 'Tigrinho' en una entrevista concedida al diario AS en la que ha mostrado su ilusión por levantar la Libertadores y se ha sincerado durante esos 13 meses que estuvo jugando en España en los que labró amistades que conserva desde la distancia: "Con Raphinha y Ronald Araújo, en Barcelona; y con Natan, que me ayudó mucho en el Betis".

Vitor Roque reconoce que volvió a Brasil con los ánimos por los suelos tras pasar sin pena ni gloria por Betis y Barça

El de Timóteo (Brasil) arrancó su carrera de manera muy precoz en el Cruzeiro, pero fue el Athletico Paranaense el trampolín que le impulsó a Europa. En enero de 2024, el FC Barcelona pagó 30 millones de euros -con las variables podría haberse ido al doble- pero, después de sólo 16 partidos con dos goles, en verano fue cedido al Real Betis. Desde el principio se le vio con ansiedad y eso le fue minando. Así, a finales de febrero de 2025, después de 33 encuentros con siete goles y dos asistencias, el club azulgrana presionó a los verdiblancos para cancelar el préstamo y le vendió al Palmeiras por 26 millones.

Manuel Pellegrini da instrucciones a Vitor Roque durante un partido del Betis. / Imago

"Volví de Europa en un mal momento, tanto psicológica como físicamente﻿. El míster (Abel Ferreira) fue quien me dio fuerzas y ánimos para volver a jugar al más alto nivel. Nos ayuda mucho a nivel humano. Ha sido en Palmeiras donde me reencontré﻿, sin duda", ha explicado Vítor Roque. "Es importante contar con el apoyo del entrenador y yo cuando fui al Barcelona no lo tuve. Apenas me hablaban", se quejó sobre el trato que le brindó Xavi Hernández.

La mala experiencia no le quita al 'Tigrinho' las ganas de triunfar en Europa

"Me fui a Barcelona con 18 años﻿. Era un sueño que estaba haciendo realidad, en uno de los clubes más grandes del mundo; pero fue difícil. Me fui con una lesión de sindesmosis﻿. Debí haberme operado en el Athletico Paranaense y no lo hice. Llegué con mucho dolor. No conseguí rendir al máximo nivel y no fue lo que esperaba﻿. Después me fui para el Betis y allí tampoco pude rendir. Pero hoy en Palmeiras me siento bien, me siento en casa. Me han ayudado mucho y soy feliz", ha explicado.

Vítor Roque y Raphinha se abrazan en presencia de Frenkie de Jong y Jules Kounde tras un Barcelona - Betis. / Imago

"Me fui a Europa y volví. Tengo ahora la oportunidad de volver a Europa otra vez, pero hay que seguir trabajando. Todavía soy muy joven, no he tocado techo y puedo seguir mejorando mucho en Palmeiras. Mucha gente se olvida de que sólo tengo 21 años. Hay que tener paciencia y trabajar. Sé que tengo un largo camino por delante﻿, sé que tengo futuro y que tengo todas las condiciones para volver a Europa﻿, pero también soy muy feliz en Palmeiras y espero ganar un título con esta maravillosa camiseta".

Vitor Roque espera que a la tercera sea la vencida en la Copa Libertadores

"Ya he tenido dos oportunidades para ganar la Libertadores, pero no lo conseguí. La primera fue con Athletico Paranaense y la segunda fue el año pasado con Palmeiras﻿. Ahora tendré la tercera", ha explicado Vítor Roque en la previa del duelo entre el 'Verdao' y Estudiantes. "En la primera final era muy joven, acababa de dar el salto y no tenía experiencia. Después me fui a Europa, debuté con la selección, volví... Eso me ayudó a crecer y ahora llego más preparado, con la cabeza en su sitio ser campeón".

Vitor Roque protesta al árbitro en un partido con Palmeiras. / IMAGO

"El año pasado tuve una temporada excepcional y eso que lo empecé muy por debajo de lo previsto, de lo que esperaba. Gracias a Dios conseguir trabajar con mucha humildad para remontar el vuelo y acabar el año con 20 goles en la temporada, estando en el debate para volver con Brasil y ganando varios premios individuales. Este año, he tenido que lidiar con algunas lesiones, pero ahora sólo queda seguir hacia adelante, trabajando al máximo para volver a mi mejor nivel".