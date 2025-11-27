El renacer de Vitor Roque impulsa al Palmeiras a la final de la Copa Libertadores

El delantero ha firmado un gran 2025: goles, madurez y un papel central en la lucha por la Libertadores

En menos de un año, Vitor Roque ha logrado lo que pocos imaginaban cuando dejó Europa en busca de minutos y estabilidad. El delantero de 20 años ha firmado una metamorfosis deportiva que lo ha convertido en la figura indiscutible del Palmeiras. Lo que empezó con dudas y un largo periodo de adaptación, hoy es una historia de redención, goles y un protagonismo que lo devuelve a la élite del fútbol brasileño.

La evolución de un descarte en Europa a líder absoluto en São Paulo

Cuando aterrizó en el Palmeiras el pasado febrero, Roque arrastraba el peso de su paso irregular por Barcelona y Betis. Le costó arrancar, pasó doce partidos sin ver portería y su confianza seguía tocada. Pero Abel Ferreira decidió sostenerlo. El técnico portugués lo blindó, le dio rodaje, y con el tiempo apareció un futbolista totalmente distinto: más fuerte, más agresivo y con un instinto renovado dentro del área.

El resultado es incontestable. Roque suma 20 goles oficiales esta temporada: 16 en la Liga y 4 en la Libertadores, números que no solo lo han colocado entre los máximos artilleros del país, sino que han permitido al Palmeiras pelear simultáneamente por el campeonato doméstico y por un nuevo título continental.

Un impacto inmediato rumbo a la final de la Libertadores

El delantero llega a la final del 29 de noviembre ante Flamengo en Lima como una de las grandes apuestas de Abel Ferreira. Su velocidad en espacios cortos, su potencia para atacar el primer palo y una eficacia que no mostraba desde su etapa en Athletico Paranaense lo han devuelto a un nivel que ya ilusiona a todo el país.

Roque está a punto de superar su mejor registro goleador, los 21 tantos de 2023, y ya ha doblado su producción durante todo su paso por Europa. En 2025 suma más goles que en Barcelona y Betis juntos, un dato que refleja el contraste entre el jugador que se marchó y el que ha vuelto.

El respaldo de Abel Ferreira y la llamada de Ancelotti

El técnico del Palmeiras no ha dudado en alabar su resurrección futbolística. “Era el patito feo que se convirtió en cisne”, afirmó Ferreira tras su doblete ante Santos el 6 de noviembre. “Solo necesitaba tiempo para demostrar el fuera de serie que lleva dentro”.

El renacer ha llegado también a la selección. Carlo Ancelotti lo convocó para los amistosos ante Senegal y Túnez, un paso que confirma que Roque vuelve a formar parte del radar de Brasil con vistas al próximo Mundial.

Su historia, antes cuestionada, hoy ya no lo es.