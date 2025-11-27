Kalvin Phillips, el olvidado de Guardiola que pide a gritos un rescate

El centrocampista inglés, sin protagonismo desde su fichaje en 2022, sopesa salir de Inglaterra ante la falta de minutos y el bloqueo salarial del Leeds

Kalvin Phillips vive un momento decisivo en su carrera. A punto de cumplir 30 años, el centrocampista del Manchester City vuelve a encarar una ventana de mercado con la necesidad urgente de encontrar un sitio donde sentirse futbolista. Su paso por el Etihad ha terminado reduciéndose a una sucesión de frustraciones: entre lesiones, cesiones fallidas y escaso protagonismo, el internacional inglés se ha quedado atrapado en un ciclo que ya resulta insostenible.

El Manchester City asume su salida y el Leeds se retira por su salario

Desde su llegada en 2022, tras un traspaso de 50 millones procedente del Leeds, Phillips apenas ha logrado convencer a Pep Guardiola. Ha sumado solo dos titularidades en la Premier y su rendimiento nunca terminó de despegar. Las dos cesiones posteriores, primero al West Ham y luego al Ipswich Town, tampoco lograron reactivar su trayectoria. Su regreso a Mánchester el pasado verano vino acompañado de una lesión grave en el tendón de Aquiles que volvió a frenar cualquier opción de resurgir.

El Leeds United, club en el que se convirtió en referente bajo Marcelo Bielsa, llegó a explorar la posibilidad de recuperarlo. Sin embargo, su salario, cifrado en unos 250.000 euros semanales, hace inviable cualquier acuerdo. Recién ascendidos y metidos en un pulso por evitar el descenso, las prioridades del equipo de Daniel Farke pasan por reforzar su ataque, no por sumar otro centrocampista defensivo.

Europa aparece como la vía más realista para rescatar su carrera

Con el Leeds prácticamente descartado y sin hueco en los planes de Guardiola, el propio jugador ve su futuro lejos de la Premier League. Según apunta el Mirror, el inglés está dispuesto a cambiar de país para reencontrar sensaciones y recuperar el nivel que le llevó a ser clave en la selección que alcanzó la final de la Eurocopa 2020. Equipos de Francia, España y Alemania han mostrado interés, una vía que Phillips analiza con seriedad ante la falta de alternativas viables en Inglaterra.

Su situación preocupa también por la falta de continuidad. En las últimas temporadas, Phillips apenas ha encadenado minutos y nunca ha superado la media de 45 por encuentro desde su último año completo en Leeds. Incluso en su mejor etapa reciente, durante su cesión al Ipswich, solo promedió poco más de media hora por partido.

El City, el jugador y un invierno que marcará su futuro inmediato

Mientras Phillips se mantiene en plena forma tras su recuperación, el City es consciente de que enero será determinante. Guardiola lo ha mantenido inscrito, pero su participación se limita a un único encuentro de Copa. El jugador, por su parte, siente que no puede seguir anclado a un rol testimonial y necesita un proyecto que le permita competir de nuevo semana a semana.

Todo apunta a que la próxima vez que Kalvin Phillips salte al césped será lejos de la Premier.