Arne Slot sale al paso de los rumores de su destitución como técnico del Liverpool: "Tengo el apoyo de la directiva"

Arne Slot vive su primera gran tormenta desde que aterrizó en Anfield. El técnico del Liverpool atraviesa un tramo crítico de la temporada, con su equipo irreconocible, envuelto en dudas y acumulando derrotas que han disparado los rumores sobre su futuro. Sin embargo, el entrenador holandés quiso lanzar un mensaje directo después del duro 1-4 encajado ante el PSV Eindhoven: asegura que cuenta con el apoyo total de la directiva y que su puesto no corre peligro inmediato.

Slot se muestra firme tras la goleada y descarta preocupación por su futuro

La derrota frente al conjunto neerlandés dejó al Liverpool en la 13ª posición de la liguilla de la Champions League y con solo tres victorias en sus últimos doce partidos. Un escenario alarmante para un club acostumbrado a competir en la élite. Aun así, Slot se mostró sereno cuando fue cuestionado por su continuidad. “Me siento seguro”, afirmó sin titubear, insistiendo en que dentro del club valoran su trabajo y la situación no ha cambiado a pesar de la crisis deportiva.

El técnico reconoció que un triunfo habría calmado el ruido mediático, pero no cree que los rumores debiliten la confianza que siente por parte de la directiva. “No es la primera vez que vivo un momento difícil. Ahora toca darle la vuelta”, apuntó con convicción.

Conversaciones con los dueños y un vestuario bajo presión

Slot detalló que mantiene comunicación habitual con los propietarios del Liverpool, pero negó que exista un seguimiento obsesivo sobre su situación. Asegura que las charlas son normales, lejos del dramatismo que rodea al equipo desde hace semanas. “No me llaman cada minuto para decirme que confían en mí, pero lo noto en nuestras conversaciones”, explicó.

Mientras tanto, el Liverpool sigue sin encontrar respuestas sobre el césped. El conjunto red es 12º en la Premier League, a once puntos del líder Arsenal, y su rendimiento ofensivo y defensivo está muy lejos de los estándares que el club ha mantenido en la última década.

Slot rechaza que sus jugadores estén rindiendo por debajo

Pese al bajo nivel mostrado en las últimas semanas, Slot defendió a su plantilla. “No estoy de acuerdo en que no estén mostrando su calidad. No se refleja en los resultados, pero no creo que el problema esté ahí”, lamentó, apuntando más a la dinámica que a la actitud del equipo.

El técnico holandés prefiere centrar su energía en reconstruir el equipo antes que en especulaciones externas. “No estoy preocupado por mi situación. Mi atención está en otras cosas”, concluyó. Anfield, sin embargo, espera respuestas urgentes.