El conjunto blanco, lanzado tras encadenar diez victorias consecutivas, quiere prolongar su gran momento en el Bernabéu ante un Alavés que llega reforzado después de su último triunfo.

El Madrid recibirá al Alavés en el Santiago Bernabéu este sábado 28 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo de José Mourinho atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y se ha convertido en un rival difícil de frenar. Segundo clasificado con 33 puntos, a tres del liderato, buscará una nueva victoria para mantener la presión sobre el Barcelona.

La confianza del conjunto madridista también se explica por su capacidad para darle la vuelta a los partidos cuando el marcador se complica. Su última demostración llegó este martes en la Champions League, cuando remontó el tanto inicial del PSV para terminar goleando por 5-1 con cinco goles en la segunda parte. También lo mostró en el partido de vuelta tras el parón, contra el Celta de Vigo. El club celeste se adelantó e incluso estuvo cerca de hacer el segundo gol y el Real Madrid le volvió a dar la vuelta al marcador con un gol de Bellingham para empatar y un Espí decisivo para conseguir el triunfo.

Bellingham, uno de los futbolistas más en forma del mundo

En ese buen momento del Real Madrid sobresale especialmente Jude Bellingham. El centrocampista inglés atraviesa un estado de forma extraordinario y volvió a ser decisivo ante el PSV. Entró tras el descanso y, además de aportar físisco y claridad al juego, firmó un auténtico golazo de volea que culminó la remontada madridista. Su influencia va mucho más allá de los números: aparece en los momentos importantes, conecta el centro del campo con el ataque y aporta todo lo que le faltaba a este Madrid.

Jude Bellingham tras el gol al PSV / Imago

También Kylian Mbappé, autor de un doblete ante el conjunto neerlandés, y Arda Guler, que volvió a firmar otras dos asistencias para demostrar que es de los jugadores más importantes de este Real Madrid. El conjunto blanco llega con confianza, pegada y una dinámica que le permite afrontar el duelo con el objetivo de sumar su sexta victoria liguera consecutiva.

El Alavés quiere dar la sorpresa

Enfrente estará un Alavés que ocupa la novena posición con 16 puntos. Los vitorianos llegan después de vencer al Deportivo de La Coruña por 3-1 en Mendizorroza, un resultado con el que pusieron fin a una racha de ocho encuentros sin ganar. Ángel Pérez, Lucas Boyé y Denis Suárez fueron los autores de los goles de un equipo que necesita dar continuidad a esa reacción.

Los de Quique Sánchez Flores tendrán una exigente prueba en el Bernabéu. Para sacar algo positivo deberán mantener el orden defensivo y aprovechar las ocasiones que puedan generar, especialmente con Lucas Boyé y Toni Martínez como referencias arriba.

Alineaciones probables del Real Madrid - Alavés

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Guler, Bellingham; Vinícius Júnior, Mbappé y Yan Diomande.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny; Ángel Pérez, Guevara, Antonio Blanco, Rebbach; Pablo Ibañez, Lucas Boyé y Toni Martínez.

Horario y dónde ver el partido

El Real Madrid - Alavés, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, se disputará el sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y Orange TV.