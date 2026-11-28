El preparador del Levante ha lamentado una nueva lesión, así como las molestias de Ratkov, dejando claro que es posible acudir al mercado en busca de reemplazos...

Luís Castro, técnico del Levante, analizó la dura derrota de su equipo frente al Racing de Santander en el Ciutat de València. El técnico luso no puso paños calientes pero recordó que tuvieron el partido en sus manos.

"Después de perder 3-1 es difícil explicar que pudiste ganar. Pudimos ir 2-0 al descanso. Tienes que hacer mucho para hacer un gol y ellos en dos momentos han remontado. No lo puedes explicar. Lo que sientes es muy amargo. Pero tienes que quedarte con las cosas buenas. Tal vez no debimos hacer cambios, le diría a la grada. Fuimos a peor. Quisimos cambiar y quizá pero fue un error. Quieres dar más pero quien entra tiene que aportar, como en el Racing. Con Oriol tuvimos el control hasta su lesión. El Racing con espacios es peligroso, el primer responsable soy yo", admitía el entrenador.

Los cambios no han funcionado

"La lesión de Oriol ha cambiado el partido. Muchas veces se habla que juega en diagonal, pero le da mucho el equipo. Tuvimos el control mientras ha estado sobre el campo. Con los cambios hemos ido a peor".

El gol de Zabiri

"Ellos ganan la segunda jugada y después Zabiri viene desde atrás. Tienes que ir con todo el equipo para ayudar. Podríamos haber basculado un poco más. El remate es lateral y es mérito suyo. Tuvimos que terminarla mucho antes".

"Tuvimos el control mientras ha estado sobre el campo. Con los cambios hemos ido a peor"

La lesión de Oriol Rey

"Primero vamos a mirar si es mucho tiempo o no. Si es mucho tiempo, tenemos que encontrar soluciones".

Su charla con la afición tras el partido

"Quieren victorias y me decían que querían un poco más, pero yo no miro un equipo que no da el máximo. Comprendo la desilusión pero tengo que mirar más allá. Hemos rematado más veces. Necesitamos de la afición. Con el 1-1 no ha estado como de costumbre. Somos nosotros los que tenemos que dar pero también ellos los que nos dan la energía. Esta temporada iba a ser muy difícil. La identidad del club es diferente. Cuando más dificultades tuvimos la afición tuvo que hacernos ir hacia adelante. Hay que darles creencia y darle más, pero también este estadio tiene algo especial que no podemos perder. Si lo perdemos será más difícil".

Los minutos de Marc Santos

"Ha sido de los mejores y no ha sido una sorpresa. Entiendo que se hable porque tiene 16 años pero para mí Nacho y Marc han sido dos de los mejores. Me gustan jugadores buenos, la edad no importa. La cláusula es alta y eso es bueno"

Otro gol de Iván Romero

"Iván ha jugado con una molestia, una rotura, y eso habla bien de él. Su partido también habla sobre lo que es. Quitarlo ha sido un error. Ha hecho daño a la línea defensiva".

Luís Castro, en un partido con el Levante. / Imago

Las molestias de Ratkov

"Pienso que va a recuperar pronto. Tiene una molestias, pero no creo que sea grave. No queremos correr riesgos. Hoy era un partido con algunos riesgos, porque era otro partido muy cercano al del lunes. Ha tenido una molestia y queremos que cuando vuelva esté al 100%".

Falta calidad en el ataque

"Nosotros también tenemos calidad arriba. Tenemos jugadores que están haciendo goles. Los jugadores que han venido necesitan tiempo. Dependemos todavía de muchos jugadores del año pasado. Los jugadores que han venido tienen calidad, pero necesitan algo más de tiempo. Pienso que vamos a mejorar en el futuro. Seguro. Ellos tienen calidad, pero nosotros también para estar más arriba en la tabla".