El entrenador del RCD Mallorca confía en que su equipo consiga buenos resultados en los próximos partidos para comenzar a escalar en la clasificación de Segunda división y acercarse a los puestos de ascenso directo a Primera división, que es el objetivo de la temporada

Luis García, entrenador del RCD Mallorca, sabe que está en una situación comprometida porque la falta de buenos resultados hace que su crédito comience a agotarse, más cuando el club balear ha prescindido de los servicios del director deportivo Pablo Ortells. El RCD Mallorca es uno de los grandes favoritos para ascender a Primera división pero no está cumpliendo con las expectativas, pero el técnico cree que podrán darle la vuelta a la situación, comenzando su buena senda este mismo fin de semana contra el CD Castellón.

Luis García ha comenzado su rueda de prensa previa analizando al rival del RCD Mallorca este fin de semana que no es otro que el CD Castellón, actual segundo clasificación de la Segunda división. "Enfrentamos a un muy buen rival, que está arriba en la clasificación, que está haciendo una temporada extraordinaria, muy fuera de lo normal, junto con la UD Almería. Tenemos una grandísima oportunidad, en nuestra casa, con nuestra gente, de poder hacer un muy buen partido, ganar, recortar y crecer en confianza".

El técnico del club balear ha señalado la fortaleza defensiva del CD Castellón como una dificultad a superar para conseguir la victoria. "Solo lleva cinco goles y tres de ellos se los han hecho a balón parado, si no estoy equivocado. Estoy convencido de que vamos a hacer un grandísimo partido y de que vamos a ser capaces de ganar al Castellón".

Luis García ha explicado que su RCD Mallorca debe mejorar en la puntería para dar un paso al frente en esta temporada. "En área propia estamos bastante fuertes, volvimos a recuperar la portería a cero, pero queremos ganar, queremos sumar de tres. Somos el cuarto equipo que mejor construye, que más llega al último tercio con amenaza real de gol, y es cierto que nos está faltando algo, nos está faltando encontrar esa última toma de decisión. Tenemos que hacer más goles. Es una realidad que no eludimos, la asumimos y tenemos que mejorarla".

"Tenemos que hacer más goles. Es una realidad que no eludimos, la asumimos y tenemos que mejorarla"

A continuación, Luis García ha pedido un esfuerzo a la afición del RCD Mallorca a sabiendas de que el partido es muy importante en la aspiración del equipo bermellón para conseguir el ascenso a Primera división, ya que el rival es otro candidato a subir de categoría. "Desde el primer día hemos dicho que los íbamos a necesitar. Si hay algo que no se le puede achacar a este equipo es que no se deja absolutamente todo en el terreno de juego. Nos vamos a dejar todo para ganar el partido, para que estén con nosotros y para que se sientan orgullosos de unos jugadores que se dejan todo por su camiseta".

Por último, el entrenador del RCD Mallorca se ha alegrado de que Sergi Darder esté recuperando su mejor nivel de juego. "Era un tema médico, yo no podía hacerlo público. Muchas veces la gente no sabe todo el problema y se le apretaba mucho cuando él estaba dando más incluso de lo que tenía. Recuperar a Sergi Darder es recuperar a un jugador de un nivel extraordinario".