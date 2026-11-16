El RCD Mallorca busca director deportivo después de haber prescindido de los servicios del castellonense el cual ha sido el máximo responsable deportivo en el descenso de la temporada pasada y en el irregular comienzo de la actual campaña

El RCD Mallorca comienza una nueva después de que la propiedad, encabezada por Andy Kohlberg, tomara la decisión de despedir a Pablo Ortells, su director de fútbol, quien ha sido el máximo responsable deportiva en las últimas temporadas en las que el equipo bermellón ha descendido a Segunda división y ha comenzado de manera irregular en esta campaña. Por tanto, el club balear busca nuevo director deportivo y ya tiene dos nombres sobre la mesa. Michu y Rufete son del agrado. No está entre las opciones un sueño imposible: Ramón Planes.

Michu y Rufete, opciones que maneja el RCD Mallorca para la dirección deportiva

Alfonso Díaz, CEO de negocio del RCD Mallorca, es el que tiene la responsabilidad de encontrar al nuevo director deportivo quien tendrá como objetivo el reconducir la situación para que el equipo luche por ascender a la Primera división. Objetivo innegociable para el club bermellón en esta temporada.

Los dos nombres mejor colocados actualmente para ser nuevo director deportivo del RCD Mallorca son Michu y Rufete.

La opción de Michu está algo más complicada porque el ex delantero tiene contrato hasta el final de esta temporada con el Burgos CF. Sin embargo, apunta Última Hora, que Michu tiene una cláusula de rescisión relativamente baja que podría afrontar sin problemas el club bermellón.

La otra posibilidad es Rufete. El que fuera extremo tiene experiencia como máximo responsable deportivo en el Valencia CF y el RCD Espanyol, pero lleva sin ejercer desde el año 2022.

Rufete, cuando era entrenador del RCD Espanyol. / IMAGO

El RCD Mallorca, por ahora, no ha tomado ninguna decisión y sigue peinando el mercado y valorando cuál puede ser la mejor opción para ser su nuevo director deportivo. Se espera que se haga algún movimiento en los próximos días. Mientras tanto, Alfonso Díaz es el encargado de la parcela deportiva, asumiendo así una nueva respobsabilidad.

El que no está sobre la mesa del RCD Mallorca es Ramón Planes. El ejecutivo tiene un cartel muy importante después de su paso por FC Barcelona, Real Betis Balompié y Al-Ittihad y parece que está cerca de fichar por otro club según apunta el compañero Juanmi Sánchez. De hecho, el RCD Mallorca ni ha contactado con el catalán a sabiendas que es complicado que se sume a su proyecto.

El RCD Mallorca le dio las gracias a Pablo Ortells "por su dedicación, compromiso y trabajo durante los últimos seis años y medio", y también por una etapa que "ha estado marcada por importantes logros deportivos, entre ellos el ascenso a Primera división en su primera temporada, cinco campañas consecutivas en la máxima categoría del fútbol español y la disputa de la final de la Copa del Rey de 2024". Sin embargo, el descenso a Segunda división y el irregular arranque de temporada en la categoría de plata del fútbol español, séptimo clasificado con 23 puntos, ha hecho que la propiedad del club bermellón lo termine despidiendo al considerarlo como el gran responsable de estos últimos tropiezos deportivos.