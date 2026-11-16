Mientras el nigeriano confía en quedarse y hasta renovar, el renqueante suizo no termina de arrancar, al tiempo que José Ignacio Navarro buscará seguro apuntalar los costados y/o la delantera reutilizando el 80% de la ficha del albaceteño, que se pierde toda la temporada; la opción del quinteño, con muchos matices

El director deportivo del Sevilla FC, José Ignacio Navarro, peina el mercado en busca de atacantes, pues Luis García Plaza le ha pedido un esfuerzo para apuntalar la delantera, al tiempo que la lesión hasta enero de Miguel Sierra, la baja para toda la temporada de Alfon González por una rotura del ligamento cruzado anterior y las dudas en torno a Rubén Vargas, que acaba de abandonar la concentración de Suiza tras encadenar un proceso vírico con unas molestias musculares y que no acaba de arrancar, dejan huérfanos los extremos, ahora mismo con sólo Félix Correia y Chidera Ejuke para El Gran Derbi y seguramente los siguientes compromisos oficiales.

El intermitente Chidera, en la sesión de este lunes. / SFC

El intermitente Chidera, en la sesión de este lunes. / SFC

El nigeriano, por cierto, es uno de los activos que, en otras circunstancias, se intentaría monetizar en el próximo mercado invernal, pues llegó libre y termina contrato el 30 de junio de 2027, aunque él mismo afirmaba en una reciente entrevista que, antes al contrario, querría quedarse y hasta renovar. Su homólogo de ascendencia dominicana costó 2,5 millones y tiene vinculación hasta 2029, pero siempre ha estado en el escaparate. En agosto, tras su buen Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, lo quiso el Olympiacos, que no consta que vaya a volver a la carga en la inminente ventana de transferencias, aunque la publicación griega 'Protathlitis' lo dice este lunes en portada, citando, eso sí, como fuente no una de la entidad ateniense, sino un blog español.

Como ya se publicó, el artículo 77 de la Normativa de Control Económico de LaLiga permitirá al Sevilla FC reutilizar el 80% de la ficha de Alfon González, dado que desgraciadamente estará fuera de los terrenos de juego más de cuatro meses, para contratar un sustituto. Además de los citados, pese a que tampoco sobran efectivos precisamente, se intentará aligerar masa salarial en enero con el adiós de Fábio Cardoso e, incluso, si estuviera por la labor, por otros infrautilizados como José Ángel Carmona, que ya tuvieron propuestas de Rusia y de la Premier League que dejarían un buen pellizco en las arcas. Ahora, se trabaja con sus nuevos agentes para retomar esta vía.

La verdad sobre el presunto interés en repatriar a Juanlu

En las últimas horas, algunas fuentes apuntan a que el Sevilla FC estaría interesado en el regreso como cedido de Juanlu Sánchez, ahora renqueante de un tobillo, pero antes en un sorprendente ostracismo con el Bournemouth, que pagó por él el pasado verano 11 millones de euros, más otros dos millones en variables y el 10% de una futura venta. El de Montequinto apenas ha disputado 206 minutos oficiales con los 'Cherries' entre la Carabao Cup, la Premier League y el filial, pues sigue inédito en la Europa League. Pero, según ha podido constatar ESTADIO Deportivo, el hipotético retorno del 'hijo pródigo' se encuentra todavía muy en el aire.

Aclaran a este periódico desde el entorno del carrilero diestro que, de momento, no se está moviendo nada al respecto ni desde Nervión ni desde Dean Court, aunque, lógicamente, si continúa sin contar para Marco Rose tendrán que replantearse qué hacer a partir de febrero de 2027. Con todo, la vuelta a la capital andaluza sería seguramente una vía secundaria para el conjunto de Dorset, que buscaría con una alta probabilidad antes un préstamo a otro club inglés para facilitar la adaptación de Juanlu Sánchez al país y a la Liga. Llegado el caso, debería presionar mucho el propio futbolista y convertirse la operación en más interesante de lo que parece ahora para el propietario de su pase hasta 2031.