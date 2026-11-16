El extremo navarro acaba contrato en junio de 2027 y aún no ha comenzado a tratar su renovación con los dirigentes rojiblancos, pero se muestra predispuesto incluso a retirarse en San Mamés dentro de "cuatro o cinco años"

Son varios los jugadores del Athletic que acaban contrato a final de temporada. Entre ellos, Álex Berenguer, que cumple su séptima temporada con la camiseta rojiblanca y ha conseguido convertirse también en una pieza importante para Edin Terzic. Por ello, se espera que en los próximos meses se entablen negociaciones para la renovación del navarro, que llegó procedente en su día del Torino italiano a cambio de algo más de 11 millones de euros. El protagonista, por su parte, espera paciente, predispuesto a estampar su fina en un nuevo contrato con el club bilbaíno..

En Bilbao se siente "como en casa"

"Estoy muy a gusto, mi familia está muy a gusto aquí, entonces me siento en casa y es lo más importante. La verdad es que todavía tengo 31 años, creo que igual cuatro o cinco años de fútbol me quedarían y, ¿por qué no retirarme aquí? La verdad es que esta es mi casa, esta es mi séptima temporada y a ver si son más", aseguró al respecto en TeleBilbao.

Ya la última vez que tuvo que tratar la ampliación de su vínculo con los dirigente, en 2024, no resultó sencillo, pero el extremo afirmó que en realidad nunca tuvo dudas de continuar en San Mamés. "Se alargó por varios trámites, pero tenía claro que quería seguir aquí. Lo dejé claro desde el primer momento y solo había que llegar a un acuerdo”, explicó.

Y los números de Berenguer y su autoexigencia﻿: "Puedo dar más asistencias y meter más goles"

Tras una larga etapa con Ernesto Valverde como entrenador, el de Barañain está manteniendo su protagonismo esta temporada. De momento suma cuatro goles y cuatro asistencias en los 11 choques disputados por el cuadro bilbaíno en LaLiga, participando en todos ellos y siendo titular y jugando los 90 minutos en siete de ellos. Pero se muestra exigente consigo mismo al valorar su papel hasta la fecha.

"Yo estoy contento, pero sí que sé que puedo dar más. Sé que puedo dar más asistencias, meter más goles y voy a seguir intentándolo, y lo haré hasta el final. Sí que es verdad que este año me encuentro mucho mejor. El dedo me permite hacer muchas más cosas que el año pasado. El año pasado estuve bastante mal con el tema del dedo. Este año me permite mucho y yo creo que eso se nota mucho en el campo", afirmó en referencia a la lesión que le lastró la pasada campaña.

“Terzic no nos ha cambiado mucho el sistema de juego, pero tenemos otra energía y otra chispa. Con el cambio de entrenador cada uno se quiere buscar su hueco"

Las diferencias entre Ernesto Valverde y Edin Terzic

A nivel colectivo, además, Berenguer también ve al equipo en buena línea (está a dos puntos de Europa con un partido menos) pese a que le ha costado arrancar. “El equipo está con otra energía y otra chispa. Con el cambio de entrenador cada uno se quiere buscar su hueco. La dinámica es buena y tenemos que seguir mejorando, el míster tiene muy buenas ideas”, afirmó, describiendo qué es lo que Terzic le pide a la plantilla.

“Le gusta mucho la intensidad, el pressing como él dice. Es similar a lo que hacíamos con Ernesto, que la recuperación era lo más importante. Tácticamente hemos cambiado alguna cosa: salida de tres, con laterales y extremos muy abiertos. No nos ha cambiado mucho el sistema de juego, pero tenemos otra energía”, insistió.

Berenguer celebra un gol con el Athletic Club. / Imago

De este modo, tras no lograr el pasado curso un pasaporte continental, el ex de Osasuna no esconde cuál es el objetivo para el presente ejercicio. "Al final, el objetivo siempre es Europa. Creo que tenemos equipo para ello, creo que estamos colocados en buena posición ahora mismo y, lo que te digo, LaLiga es muy larga, pero nosotros tenemos en la cabeza que tenemos que llegar a Europa", indició.

Elogia a Peio Canales, Gerenabarrena, Imga o Vizcay: "Nos aportan mucho aire"

Para ello, cuentan con la aportación de jóvenes canteranos a los que ve muy metidos. "Son gente de la casa, pero el año pasado estuvieron cedidos en equipos y nos aportan mucho aire porque son otro tipo de jugadores que igual no teníamos en la plantilla. Por ejemplo, Peio Canales, cómo se desenvuelve en el centro del campo, igual el año pasado no teníamos ese tipo de jugador, como Beñat Gerenabarrena, que es como un pitbull. Entonces es un plus que nos ayuda como equipo", destacó.

Y por debajo, también llegan apretando otros como Christian Imga, ahora concentrado para el Mundial sub 17, y Txus Vizcay, a quienes ve un gran futuro por delante. “Tienen mucho desparpajo. Parece que no se dan ni cuenta que están jugando en Primera. Juegan muy libres, muy sueltos. Y eso es bueno. Para un chaval como Imga, de 17 años, es difícil jugar en el primer equipo y en Copa parecía que llevaba cinco años”, describe.