Adrian Newey señala la clave de la mala temporada de Fernando Alonso: "Tenía algunos puntos fuertes, pero también presentaba algunas debilidades"

El piloto asturiano está sufriendo mucho por culpa del motor Honda, pero el ingeniero de Aston Martin también ha hecho autocrítica ya que admite que se equivocó en la concepción del coche al apostar por un elevado rake

Mucho se está hablando de las limitaciones del motor Honda como el principal culpable de la mala temporada que está realizando Fernando Alonso. Pero en realidad la marca de motores japones, que es cierto que está por detrás del resto de propulsores de la Fórmula 1, no es el único culpable ya que también Aston Martin ha puesto de su parte para que la escudería británica tenga ganas de que acabe la campaña. Adrian Newey, jefe de ingenieros y creador del AMR 26, ha admitido que ha fallado.

Adrian Newey admite su error al apostar por el rake en el AMR 26

Adrian Newey ha señalado que uno de los problemas que tuvo a la hora de diseñar el coche con el que Aston Martin está compitiendo en esta temporada es la falta de tiempo. "Cuando llegué, a principios de marzo, prácticamente no se había realizado investigación aerodinámica hasta ese momento. Si después observas las fechas de lanzamiento de todos los componentes principales que tenían que estar listos antes del parón de agosto, y luego las de la carrocería y demás elementos, las alas, etcétera, que llegarían, no sé, aproximadamente en noviembre, entonces te das cuenta de que teníamos un periodo de investigación muy breve y concentrado".

Con todo, el ingeniero ha manifestado que el error real ha estado en apostar por un coche con un rake alto. "Estudié el reglamento y consideré que podía favorecer una solución de alto rake, que fue la que decidimos desarrollar. En realidad, creo que tenía algunos puntos fuertes, pero también presentaba algunas debilidades".

Fernando Alonso, durante un Gran Premio de Fórmula 1 en esta temporada. / IMAGO

Fernando Alonso, durante un Gran Premio de Fórmula 1 en esta temporada. / IMAGO

Ha ido tan mal el Aston Martin, que Adrian Newey ha dado marcha atrás y en el mes de julio, concretamente en el Gran Premio de Hungría, presentó una versión B del monoplaza. "Ahora hemos regresado a lo que yo describiría como una solución intermedia, un término medio que consideramos bastante bueno".

Esa va a ser la línea que va a seguir Aston Martin de cara a la próxima temporada y en la que tiene muchas esperanzas un Fernando Alonso que en esta campaña sólo ha podido conseguir un total de 7 puntos. Un bagaje muy escaso para las expectativas que había ya que en la escudería británica se creía que con Adrian Newey como ingeniero jefe y diseñando el coche se estaría en los puestos de cabeza de la parrilla de la Fórmula 1.

Fernando Alonso confía en mejorar la próxima temporada

﻿Fernando Alonso, a pesar de la mala temporada, renovó con Aston Martin confiando en que Adrian Newey le proporcione un mejor coche. El español tiene pocas dudas sobre el ingeniero.

También ha remarcado el piloto español de que tiene fe que Honda le proporcione un motor mucho mejor para así poder competidor contra las otras escuderías. "Ya hemos hecho algunos progresos este año, muchas cosas están pasando detrás de las cámaras en Japón. Soy razonablemente optimista con el próximo año, en cuanto al motor, pero es el paquete completo, no es solo el motor", dijo hace unas semanas atrás.