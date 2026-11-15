Dani Fragoso cincela a Carlos de Roa como el 'Cholo' Simeone a Marc Pubill

El lateral izquierdo nazareno alterna esta campaña su posición natural con la de central zurdo, que ya ensayó a las órdenes del míster catalán en la Youth League 24/25, a imagen de semejanza a lo que ha hecho el de Terrassa desde que aterrizara en el Metropolitano, con sólo tres precedentes en su carrera, con el filial del Levante y en defensa de cinco

Cuando Diego Pablo Simeone aprobó el fichaje de Marc Pubill hace dos veranos ya tenía seguramente en mente reconvertirle de lateral derecho a central para aprovechar su 1,91 y su buena salida de balón. Debutó, de hecho, en la cuarta jornada de la 25/26 en casa ante el Villarreal CF, sustituyendo al lesionado Robin Le Normand tras caer antes un David Hancko que también puede alternar ambas posiciones en su perfil izquierdo. En el banquillo no tenía muchas más alternativas (acaso improvisar con los pivotes Johnny Cardoso o Connor Gallagher). Le gustó tanto el de Terrassa por dentro que, aunque lo utilizó un par de veces más en banda, le dio galones en las tres competiciones en el eje de la zaga (29 partidos de 36 ese curso).

El '24', calentando antes de la visita a El Palmar. / RBB

La proporción es similar en la 26/27, con Luis de la Fuente 'comprándole' la idea para la selección española y ratificando que la polivalencia vuelve a estar de moda en el fútbol de elite. Y eso que Marc Pubill solamente había jugado durante su carrera tres veces alejado del costado. Fue en la 21/22 con Alessio Lisci en el filial del Levante UD, únicamente en tres jornadas del Grupo 5 de Segunda RFEF ante el cambio puntual a una retaguardia con cinco elementos, siendo el catalán el hombre libre, escoltado por otros dos centrales, para medirse con los siempre favoritos Hércules CF, Real Murcia y el Águilas CF. El experimento resultó (dos victorias y un empate), pero nada más hasta septiembre de 2025.

En su etapa juvenil. / RBB

Esta fórmula ya la conocen de sobra en el Real Betis con Aitor Ruibal, chico para todo de Manuel Pellegrini, que lo alinea últimamente como delantero centro, su demarcación primigenia, por necesidad, pero que antes lo colocó en ambos extremos, de lateral derecho muchas veces y hasta en ocasiones de carrilero a pie cambiado con defensa de cuatro. Algo similar a lo que ocurre con su clon de las categorías inferiores, Rubén de Sá. Ahora, Dani Fragoso se ha propuesto repetir con Carlos de Roa, emergente lateral izquierdo de 19 años que en Heliópolis preparan para dar el salto muy pronto al primer equipo, con el que ya ha trabajado en pretemporada. Un proceso febril de Ricardo Rodríguez ya estuvo a punto de acelerar su estreno el curso pasado.

El preparador de Mataró, que ya ensayó el cambio con el nazareno durante la eliminatoria ante el Kairat Almaty de la Youth League 24/25, lo situó junto a Curro Macías en el debut liguero de la 26/27, aunque la expulsión del zurdo alteró sus planes. Saliendo desde el banquillo, Carlos de Roa cubrió las dos posiciones indistintamente, siendo central contra el Recreativo de Huelva y partiendo como carrilero este sábado en El Palmar con el Atlético Sanluqueño, aunque terminó por dentro y salvando en la última jugada bajo palos el que habría sido el empate. En la Youth League, con Carlos Geraldo ﻿como técnico, está brillando, sin embargo, por fuera, como antaño, como casi siempre hasta ahora, con un gol y dos asistencias en tres partidos como resultado.

Contrato hasta 2029 y seguimiento exhaustivo en España y fuera

Renovado en ﻿julio de 2025 por cinco temporadas, tiene, por tanto, tres años y medio de vinculación más ﻿Carlos de Roa con el Real Betis﻿, que recibió en la última ventana de transferencias con cautela el interés de clubes españoles y extranjeros (se habló del ﻿Estrasburgo﻿) por este fino lateral y central de ﻿1,92 que presume de ﻿calidad﻿, ﻿desborde﻿, zancada y ﻿potencia﻿. Con ﻿19 años recién adquiridos, tienen en ﻿La Cartuja muchas esperanzas depositadas en su proyección y su versatilidad, con ﻿Fran García aterrizado esta campaña en el primer equipo, pero con un ﻿Junior Firpo que no acaba de tener regularidad ni un rendimiento que inviten a pensar en su continuidad. ﻿Manuel Pellegrini ya conoce al de ﻿Dos Hermanas y le gusta lo que está viendo de él. Parece sólo cuestión de tiempo.