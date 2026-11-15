Victorias de Real Madrid, Valencia y Barça: resúmenes y clasificación de la Liga ACB

Fin de semana sin sorpresas, en la que se disputó la jornada 8, ya que el Real Madrid se consolidó como líder en solitario tras ganar en la pista del Baskonia. El Barça dominó al Obradoiro y el Valencia Basket hizo lo propio contra el Coruña

El Real Madrid consolidó su liderato en la Liga ACB, en la que permanece invicto tras la disputa de ocho jornadas, después de ganar en la pista de un Baskonia que no levanta cabeza y sigue en su mala dinámica de resultados.

Un fin de semana que sirvió para que Valencia Basket venciera gracias a un inspirado Armori Brooks al Coruña, mientras que el Barça dominó de principio a fin a un Obradoiro que nunca puso en problemas al equipo catalán.

Breogán 119-110 Burgos

La gran actuación del estadounidense Rasir Bolton (32 puntos y 50 créditos de valoración) guio al Río Breogán a una nueva victoria para mantener vivo su sueño de disputar la Copa del Rey, después de vencer a un San Pablo Burgos (119-110) que llegó con vida a falta de tres minutos y medio, cuando encajó un parcial 11-4 que resultó decisivo.

Andorra 84-90 CB Canarias

Marcelinho Huertas (21 puntos y 4 asistencias), el base brasileño de la Laguna Tenerife, dio su última lección en la Liga ACB para emigrar al Dubai Basketball y dio la victoria a los de Jaka Lakovič por 84-90 contra un MoraBanc que se sigue hundiendo en la clasificación.

Joventut 99-84 Zaragoza

El Joventut se llevó un durísimo encuentro ante el Casademont Zaragoza (99-94) para sumar la tercera victoria en la Liga Endesa y no desengancharse de la lucha por un billete para la Copa del Rey. El argentino Nico Laprovittola, con 25 puntos y 8 asistencias, fue pieza clave para que su equipo cortara la racha de tres derrotas consecutivas.

Valencia 111-97 Coruña

El Valencia Basket sumó este domingo su quinta victoria seguida en la Liga ACB en un encuentro en el que, tras un inicio titubeante, encontró la energía para desplegar su juego y sacar brillo a los puntos con los que Armori Brooks, autor de 25 tantos, abrió brecha ante un Leyma Coruña al que controló sin demasiados apuros.

El Valencia le ganó al Coruña. / @valenciabasket

Lleida 92-98 Manresa

El Manresa logró salir de la zona de descenso tras sumar su segunda victoria consecutiva en la Liga ACB al vencer en el Barris Nord (92-98) a un iLerna Lleida que encadena siete derrotas seguidas, su peor racha, y se sitúa colista. El base JD Notae se exhibió un día más con 15 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, mientras que Timmy Allen anotó 24 puntos.

Unicaja 82-70 Girona

El Unicaja, sin brillantez en el inicio, pero con solvencia al final, remontó once puntos para ganar al Girona en el Martín Carpena (82-70), en un partido de protagonismos compartidos entre el pívot Willy Hernangómez, autor de doce puntos, ocho rebotes y 22 de valoración, y el escolta norteamericano Cameron Hunt, máximo anotador con quince puntos.

Barça 108-83 Obradoiro

El Barça encadenó su novena victoria consecutiva entre todas las competiciones al imponerse este domingo en el Palau Blaugrana al Obradoiro (108-83), en un encuentro que dominó desde el inicio, aunque tuvo que cocinarlo a fuego lento ante la resistencia del conjunto gallego, al que no logró doblegar definitivamente hasta el último cuarto. Tyrese Martin con 22 puntos y Darío Brizuela con 17 tantos fueron los líderes de la victoria del Barça.

El Barça le ganó al Obradoiro. / @FCBbasket

Bilbao Basket 76-84 UCAM Murcia

El UCAM Murcia logró su primera victoria de la temporada a domicilio y acabó con el invicto del Bilbao Basket como local tras imponerse por 76-84 en Miribilla, impulsado por la extraordinaria actuación de Michael Forrest. El base estadounidense firmó 29 puntos y 27 de valoración, pero, sobre todo, manejó el partido a su antojo en los momentos clave y apagó los intentos de reacción de un Bilbao gris que se estrelló contra la defensa en zona planteada por Sito Alonso.

Baskonia 84-98 Real Madrid

El Real Madrid demostró su liderazgo en el Buesa Arena este domingo al superar con comodidad (84-98) a un Kosner Baskonia en construcción que aguantó en la primera parte al conjunto blanco, que sigue invicto en la Liga ACB. Los bases Theo Maledon y Andrés Feliz llevaron con acierto la manija del partido y lo cerraron con 29 y 27 créditos de valoración, respectivamente.

Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la jornada 8:

1- Real Madrid 8-0

2- Valencia Basket 6-2

3- CB Canarias 6-2

4- Barça 6-2

5- Baskonia 5-3

6- Breogán 5-3

7- Zaragoza 5-3

8- Unicaja 4-4

9- Bilbao Basket 4-4

10- UCAM Murcia 4-4

11- Bàsquet Girona 4-4

12- Joventut 3-5

13- Obradoiro 3-5

14- Coruña 3-5

15- Burgos 2-6

16- Manresa 2-6

17- Andorra 1-7

18- Lleida 1-7