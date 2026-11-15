Chicho, padre de Jorge Lorenzo: "Llegó Lorenzo que empezó a ganar carreras y ganó tres títulos y luego ya llegó Marc Márquez que ya fue la puntilla para Rossi"

El progenitor del ex piloto de MotoGP, que fue clave para que el balear llegara a la élite, ha dicho de manera clara que Marc Márquez es el mejor corredor de la historia ya que los resultados y la superación del catalán lo avalan

Uno de los debates que se ha abierto en los últimos días en MotoGP es si Marc Márquez, que está a punto de proclamarse nuevamente campeón del mundo, es el mejor piloto de la historia. Uno de los que ha impulsado dicha tendencia es Jorge Lorenzo quien en las últimas horas se ha visto respaldado por su padre, Chicho Lorenzo, que fue vital para que el balear llegara a la élite del motociclismo mundial. El progenitor de Jorge Lorenzo ha dicho de manera clara que para él Marc Márquez es el mejor de la historia y que Valentino Rossi no entra en ese debate.

Chicho Lorenzo ha argumentado por qué para él Marc Márquez es el mejor de la historia superando a Valentino Rossi y a otros pilotos. "Tu calidad como piloto depende de la calidad de tus rivales. En ese cambio llegó Pedrosa que empezó a ganar carreras también, llegó Stoner que empezó a ganar carreras y ganó dos títulos, llegó Lorenzo que empezó a ganar carreras y ganó tres títulos y luego ya llegó Márquez que ya fue la puntilla para Rossi", ha dicho en el podcast Fast&Curious.

El padre de Jorge Lorenzo sólo ha tenido buenas palabras sobre Marc Márquez. "Es un tío que llega, pelea con los tres mejores, les gana y cosecha unos números extraordinarios. Para mí el carácter es mucho más importante y luego hay otro tercer factor que también es determinante, que es el entrenamiento".

Marc Márquez, en un podio en esta temporada 2026. / IMAGO

Por otro lado, ha elogiado la capacidad de superación que tiene Marc Márquez. "En este caso, Marc Márquez, yo creo que ha hecho de las caídas su fortaleza. Necesitas tener ese carácter y el carácter de Marc Márquez está claro. ¿Quién hubiese aguantado cinco años con tantas operaciones con esa foto que hemos visto que le falta aquí un trozo de musculatura en los dorsales? Es que es increíble con tantas cicatrices. ¿Quién hubiese aguantado?".

"¿Quién hubiese aguantado cinco años con tantas operaciones con esa foto que hemos visto que le falta aquí un trozo de musculatura en los dorsales?"

El padre de Jorge Lorenzo señala cómo le va a ganar Marc Márquez a Jorge Martín el mundial de MotoGP

Ya entrando en la actual temporada, Chicho Lorenzo ha señalado que Marc Márquez ha sabido gestionar muy bien los acontecimientos. "Creo que ahora lo que está muy por encima es la administración del riesgo".

De hecho, el padre de Jorge Lorenzo ha dicho que a Jorge Martín le ha fallado la gestión a la hora de poder ganarle el mundial de pilotos de MotoGP a Marc Márquez. "Jorge Martín ha perdido este mundial porque no ha administrado bien el riesgo. Ha perdido un mundial que prácticamente parecía que ya lo tenía en el bolsillo. En un sprint se hizo daño y fastidió la temporada. En un sprint no te estás jugando tantos puntos tampoco".

Marc Márquez debe conseguir 14 puntos en el próximo Gran Premio de Portugal de MotoGP para proclamarse campeón del mundo. Si suma esa cantidad, dará igual lo que obtenga Jorge Martín quien ya no podrá adelantarlo en la clasificación general de esta temporada 2026. De este modo, Marc Márquez está a punto e ganar su octavo mundial de MotoGP.