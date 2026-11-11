Jorge Lorenzo dicta sentencia con Valentino Rossi tras su último dardo a Marc Márquez: "Ya no se sienta en esa mesa"

El ex piloto mallorquín le dejó claro al italiano en declaraciones para la TNT, que si Márquez gana el décimo título (octavo de MotoGP), se habrá terminado el debate sobre quién es el mejor. "Será el más grande sin discusión de la era moderna"

Marc Márquez está en disposición este próximo fin de semana en el GP de Portugal de sumar el décimo título de su carrera y el octavo de MotoGP. A Marc Márquez le vale ganar en la carrera al sprint del sábado, por lo que llegaría a la tanda del domingo como campeón del mundo de MotoGP. Marc Márquez sería así el tercer piloto más laureado de la historia con 10 títulos, solo por detrás de los 13 de Ángel Nieto y los 15 de Agostini.

Marc Márquez dejaría atrás a Valentino Rossi, que se retiró con nueve y que recientemente volvió a sacar a la luz una de las batallas más épicas que tuvo con el de Cervera, en 2015. Valentino Rossi volvió a acusar a Marc Márquez de querer tirarlo de la moto para evitar que ganase el campeonato de MotoGP. Ese año, el que ganó fue otro español: Jorge Lorenzo. Precisamente el balear, en declaraciones el pasado fin de semana para TNT en Catar, dejó claro que Márquez tiene en su mano sacar de una mesa exclusiva a Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo sentencia a Valentino Rossi por Marc Márquez

Jorge Lorenzo no es que haya tomado partida por Marc Márquez por ser también español, es que ha asumido la realidad de los números ya que con un título más, el de Cervera superaría a Valentino Rossi. "Si Márquez gana el décimo título, será el más grande sin discusión de la era moderna. Rossi ya no se sienta en esa mesa", afirmó rotundamente el que fuese piloto de Yamaha y Honda y también rival del actual de Ducati.

Jorge Lorenzo fue más allá al hablar el cambio de Marc Márquez entre 2025, cuando logró su primer título con Ducati y 2026, donde a base de técnica ha logrado remontar una diferencia de más de 100 puntos con Marco Bezzecchi: "Estaba más fuerte en 2025 antes de lesionarse porque bajó su físico y ha hecho que sufra durante esta temporada. Pero todo lo ha cambiado por técnica pura. En términos de técnica y forma de pilotar, es el mejor que ha existido".

Marc Márquez arrasó en su llegada a MotoGP

Marc Márquez apenas debutaba en 125cc (ahora Moto3) cuando Jorge Lorenzo subía a MotoGP. No fue hasta 2013 cuando ambos pilotos coincidieron en MotoGP y lo que ocurrió en las dos primeras temporadas fue premonitorio de lo que sucedería después. Marc Márquez arrasó en 2013 y 2014 llevándose ambos campeonatos del mundo con Repsol.

Jorge Lorenzo por su parte quedó segundo en 2013 y tercero en 2014. No fue hasta 2015 cuando Marc Márquez vio como Jorge Lorenzo le superaba con su Yamaha para llevarse el polémico campeonato del mundo del que Valentino Rossi, más de 10 años después, sigue quejándose de haberlo perdido. Desde 2016 a 2019, Jorge Lorenzo fue perdiendo fuelle mientras que Marc Márquez seguía sumando hasta cuatro títulos más de MotoGP para empezar a crear una leyenda que puede agrandarse aún más el próximo fin de semana.