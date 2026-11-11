Barrenetxea revive su pesadilla: de volver a la Selección a la grave lesión, su temporada corre peligro

El futbolista de la Real Sociedad deberá volver a operarse de la misma lesión de hace cuatro años, pero en esta ocasión en la pierna derecha﻿, justo cuando volvía a ser uno de los elegidos de Luis de la Fuente

Finalmente se han confirmado los peores presagios para Ander Barrenetxea. El extremo de la Real Sociedad se verá obligado a pasar por el quirófano en los próximos días tras confirmarse su diagnóstico: lesión severa, con afectación semitendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho. Exactamente la misma lesión que sufrió en enero de 2022 y por la que estuvo fuera de los terrenos de juego durante casi 10 meses.

El club donostiarra ha emitido un breve comunicado este mediodía en el que informa de que el jugador txuri-urdin "será intervenido quirúrgicamente en fecha y lugar pendiente de confirmar", pero lo peor de todo es que podría perderse lo que resta de temporada y no jugar más hasta la próxima si vuelve a tardar en recuperarse tanto como hace cuatro años, donde además en el proceso de vuelta tuvo también otras molestias musculares.

La lesión llega en el momento más inoportuno. Justo cuando el futbolista volvía a tener una gran regularidad no solo de minutos, sino también en su rendimiento, que le habían devuelto a la convocatoria de la selección española absoluta de Luis de la Fuente. Pero la mala fortuna se cruzó en el camino de Barrenetxea en forma de lesión no ya solo para impedirle volver a vestir la camiseta de España en este parón, sino también para mandarlo a la enfermería por varios meses.

Barrenetxea sufre una "lesión severa, con afectación semitendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho"

La lesión se produjo tan solo un minuto después de haber asistido a Orri Óskarsson en el gol de la victoria ante el Rayo Vallecano, tras realizar un control en el que notó que se rompía al instante, teniendo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas. No es la primera lesión muscular que obliga al jugador a pasar por el quirófano, pues en 2022 sufrió una igual en la pierna izquierda.

Un largo historial de lesiones musculares

La trayectoria de Ander Barrenetxea en la Real Sociedad ha estado condicionada en varias etapas por los problemas físicos, con un total de 16 lesiones desde la temporada 19/20. El extremo donostiarra ha sufrido distintas lesiones musculares desde sus primeras temporadas en el primer equipo, aunque ninguna alcanzó la gravedad de la que padeció en enero de 2022.

El 2 de enero de aquel año, durante el encuentro frente al Deportivo Alavés, Barrenetxea sufrió una lesión severa en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo, con afectación tendinosa. La gravedad del percance obligó al futbolista a pasar por el quirófano el 11 de enero, en una intervención realizada por el especialista Lasse Lempainen en Finlandia. La recuperación se prolongó durante varios meses y estuvo acompañada de nuevas molestias que dificultaron su regreso a la competición.

En las temporadas posteriores, el atacante volvió a sufrir diferentes contratiempos físicos. Los problemas musculares y las lesiones de tobillo se repitieron, especialmente durante las campañas 2023-24 y 2024-25, impidiéndole mantener la continuidad deseada.

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En 2026 volvió a enfrentarse a otro periodo complicado. Una lesión en el aductor largo izquierdo le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante aproximadamente dos meses. A este contratiempo se ha sumado su última lesión hace tan solo unos días, cuando tuvo que abandonar el encuentro ante el Rayo Vallecano entre lágrimas.

Este largo historial refleja las dificultades que ha encontrado Barrenetxea para encadenar periodos prolongados de regularidad. Su talento y su importancia en el ataque de la Real Sociedad han convivido con una sucesión de problemas físicos que han condicionado su disponibilidad y continuidad competitiva.