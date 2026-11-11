La juvenil convocatoria del Betis para el partido de Copa del Rey ante el Navalcarnero: siete canteranos para suplir las 10 bajas

Al margen de los siete chavales que recluta Pellegrini para recuperar el estreno copero aplazado en su día, destacan los nombres de Giovani Lo Celso, descartado para Elche, e Iker Losada, recurrente baja por decisión técnica e inédito aún en esta 26/27

El Real Betis ha completado en la mañana de este miércoles el segundo y último entrenamientos de cara al reubicado choque de la Primera Ronda de la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero madrileño, que debía haberse disputado el pasado 28 de octubre, día del trágico accidente de trenes en Urda (Toledo) que motivó el aplazamiento de todos los encuentros previstos para ese día, y que terminará celebrándose a partir de las 19:00 horas de este jueves 12 de noviembre en el Estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid).

Manuel Pellegrini cuenta con 10 bajas y las ha suplido llamando a siete canteranos. Además de los chavales, destaca la vuelta de Giovani Lo Celso y se mantiene Iker Losada, un descarte recurrente que ha entrado en su segunda citación seguida tras viajar a Elche para el partido liguero del pasado sábado, encuentro que vio de manera íntegra desde el banquillo. El gallego aspira a debutar en esta 26/27 ante los madrileños.

Numerosas bajas para el estreno del Betis en la Copa del Rey

Para el estreno copero, Pellegrini no podrá contar con ninguno de los nueve futbolistas que ya se han concentrado con sus respectivas selecciones. Con la selección española absoluta se han ido Álvaro Valles y Marc Roca; con la sub 21, Manu González y Ángel Ortiz; con Irlanda, Troy Parrott; con México, Álvaro Fidalgo; con Marruecos, Ez Abde; con Uruguay, Facundo Bernal; y con Colombia, Nelson Deossa.

Los canteranos del Betis en el stage de Alemania.

Además, el 'Cucho' Hernández se lo pierde por lesión -lleva tres semanas parado por una dolencia en el sóleo- y por la normativa de la RFEF no pueden promocionar jugadores de la casa como Álvaro de Pablo, meta del Betis Deportivo que tiene más de 23 años (24) y por lo tanto no puede alternar el filial con el primer equipo a pesar de que ha entrado en algunas convocatorias ligueras como tercer portero.

Y aún podría haber sido peor. Menos mal que Carlo Ancelotti sigue sin contemplar a Natan de Souza o Antony dos Santos para Brasil y que, en esta ocasión, no han sido llamados otros jugadores internacionales que sí participaron con sus combinados nacionales en el parón de finales de octubre y principios de octubre: los españoles Fran García o José Antonio Morante (fue con la sub 20), el dominicano Junior Firpo o los argentinos Valentín Gómez y Gio Lo Celso.

La lista de convocados del Real Betis para el duelo ante el CDA Navalcarnero en Copa del Rey

Así las cosas, los 16 miembros del primer equipo del Real Betis que están disponibles para este primer partido de la Copa del Rey son el portero Diego Conde; los defensas Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Junior Firpo, Fran García; los centrocampistas Dani Ceballos, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Isco Alarcón e Iker Losada; y los extremos Antony dos Santos, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme.

Todos ellos están entre los citados por Manuel Pellegrini, que ha completado la expedición con numerosos canteranos: los jovencísimos porteros Yan Zhuravskyi (17 años) y Alejandro Postigo (20); los centrocampistas Rica Fúnez (19) e Iván Corralejo (19); los extremos José Antonio Morante (19) y Borja Alonso (22); y el ariete Rodrigo Marina (20).