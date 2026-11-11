John Aloisi, ex de Osasuna y Deportivo Alavés, despedido tras perder la Liga con 14 puntos de ventaja

El australiano fue cesado del Chengdu Rongcheng de China después de desperdiciar una ventaja de 14 puntos a falta de cinco jornadas por disputarse

John Aloisi llegó a España en 2001 procedente del Coventry City de Inglaterra. Después de cuatro años y dejar una huella imborrable en Osasuna, dejó El Sadar (entonces llamado Reyno de Navarra) para firmar por el Deportivo Alavés en Vitoria. Pasó dos campañas en Mendizorroza para regresar en el verano de 2007 a su Australia natal.

Ahí terminó John Aloisi su carrera como jugador en el Melbourne Heart en 2011 y rápidamente, en 2012, asumió el papel del mismo club en el que se había retirado como futbolista.

John Aloisi ha pasado por diferentes clubes como entrenador, además del propio Melbourne Heart, dirigió al Brisbane y al Western United en más de 100 partidos en ambos casos. Su última experiencia estaba siendo el Chengdu Ronhcheng de China, donde llegó en enero de este mismo año pero después de 34 encuentros al frente del cuadro chino, el final no ha sido el que se podría esperar.

John Aloisi pierde la Liga en China de manera sorpresiva

A falta de cinco jornadas, el equipo de John Aloisi sumaba 14 puntos más que su rival, por lo que el triunfo final estaba casi garantizado, solo faltaba que la matemática lo confirmase. El rival con el que contaba el Chengdu Rongcheng dirigido por John Aloisi era el Dalian Yingbo.

Todo empezó en la jornada 26, cuando el Chengdu Rongcheng empató, siendo este el último punto sumado por los de John Aloisi en la Superliga China. A partir de ahí el Chengdu Rongcheng sumó cuatro derrotas consecutivas y su rival, el anteriormente citado Dalian Yingbo cumplió con su cometido ganando los últimos cinco encuentros ligueros.

De ese modo, ambos con 52 puntos y con el golaveraje particular ganando para el Dalian, John Aloisi culminó un desastre inesperado en el Chengdu Rongcheng. Para más inri, una de esas derrotas, en la penúltima jornada, se produjo en casa precisamente ante el Dalian Yingbo (0-1). A mediados de temporada el Dalian estaba a 18 puntos del Chengdu Rongcheng, concretamente después de la jornada 16, por lo que la remontada cobra aún más mérito.

La Superliga China, marcada por las sanciones

La temporada en China estuvo marcada asimismo por las sanciones de puntos impuestas antes de su inicio a nueve clubes de la Superliga por irregularidades históricas, entre ellos Shanghai Shenhua, Shanghai Port -campeón de los últimos tres torneos- y Beijing Guo'an, mientras que los dos aspirantes al título no recibieron penalizaciones.