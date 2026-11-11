Mbappé se ausenta del entrenamiento con Francia y apuntan a tensiones con Zidane.

El delantero del Real Madrid ha trabajado al margen del grupo junto a los médicos y fisioterapeutas de la selección, aunque la Federación descarta que esté lesionado; su situación física no reviste gravedad y en el país galo informan de un distanciamiento con el nuevo seleccionador que añade incertidumbre a la concentración gala

Kylian Mbappé es el protagonista inesperado de la última sesión de entrenamiento de Francia. El capitán de los 'bleus' no ha saltado al césped este miércoles junto al resto de sus compañeros y se ha quedado trabajando con los médicos y fisioterapeutas de la Federación Francesa de Fútbol.

La ausencia ha encendido en principio las alarmas, especialmente en el Real Madrid, con respecto a una lesión del astro galo, aunque desde el combinado nacional se han apresurado a transmitir tranquilidad asegurando que el delantero no está lesionado y que simplemente está siguiendo un plan individualizado de trabajo.

La situación, no obstante, se produce en un momento delicado. A la incertidumbre sobre su participación en el próximo compromiso ante Italia se suma la información publicada por el prestigioso diario L'Équipe, que apunta a las primeras tensiones entre Mbappé y Zinedine Zidane ﻿desde la llegada del técnico al banquillo francés. Ambos asuntos han colocado al futbolista en el centro de la actualidad de la selección.

En Francia apuntan a una serie de tensiones entre Zidane y Mbappé.

Un plan individual para Mbappé que no responde a una lesión

La ausencia del delantero en el entrenamiento grupal de este miércoles no obedece, al menos por ahora, a ningún problema físico que le haya obligado a parar. Según la información trasladada desde la concentración francesa, Mbappé ha permanecido trabajando con los servicios médicos y los fisioterapeutas, siguiendo una planificación específica para controlar su estado físico y las cargas de trabajo.

En el Real Madrid siguen muy pendientes de su evolución, aunque el mensaje que llega desde Valdebebas es de tranquilidad. Desde el club blanco recuerdan que Mbappé se controla muy bien físicamente y consideran que este tipo de gestión antes de los compromisos internacionales entra dentro de la normalidad﻿. Según apunta la Cadena COPE, simplemente se encuentra cargado muscularmente y el Real Madrid está siguiendo de cerca su evolución.

La preocupación, en cualquier caso, está justificada por el contexto. Francia tiene por delante dos partidos de máxima exigencia ante Italia y Turquía, por lo que Zidane deberá decidir si cuenta con su principal referente ofensivo o si prefiere no correr riesgos. De momento, su presencia en el primer encuentro no está garantizada.

Además, la ausencia de Mbappé llega después de que Aurélien Tchouaméni haya abandonado también la concentración por lesión para regresar a Madrid. El centrocampista es otra baja importante para los planes del seleccionador, que ha perdido efectivos en una ventana internacional especialmente exigente.

La relación con Zidane, lejos de la sintonía esperada

Según informa el diario L'Équipe, la relación entre Mbappé y Zidane no ha comenzado con la complicidad que cabía esperar. Pese a la admiración que el futbolista siempre ha mostrado por el técnico, los primeros meses de convivencia han dejado algunas diferencias que todavía están pendientes de resolver.

El primer desencuentro habría llegado en el parón de septiembre. Zidane decidió colocar a Mbappé en la banda izquierda y reservar la posición de delantero centro para Ousmane Dembélé. Una decisión táctica que no habría sentado bien al madridista, acostumbrado a desempeñarse como timón ofensivo y que pudo interpretar ese cambio como una pérdida de protagonismo.

El seleccionador habría sido consciente del malestar de su estrella, aunque apenas tuvieron oportunidad de hablarlo directamente. Mbappé llegó a aquella concentración con problemas de salud, pasó buena parte del tiempo en su habitación y acabó regresando a Madrid después de lesionarse en el encuentro ante Turquía. La comunicación entre ambos fue, por tanto, bastante limitada.

Zidane busca recuperar la complicidad con su estrella

La distancia tampoco se habría reducido fuera de la selección. Según la información del diario francés, pese a que ambos viven en Madrid, no habrían aprovechado esa cercanía para estrechar su relación. Una circunstancia llamativa teniendo en cuenta el peso que Mbappé tiene en el proyecto y la admiración que siempre ha profesado al exfutbolista del Real Madrid.

Zidane, por su parte, estaría dispuesto a pasar página y acercar posturas. En la presentación de la última convocatoria dejó abierta la posibilidad de devolver al delantero a la posición de 'nueve', su demarcación preferida. La ausencia de Dembélé en esta ventana facilita esa alternativa, aunque el asunto va más allá de una simple cuestión de dibujo táctico.

El seleccionador necesita que su capitán se sienta cómodo y que la comunicación entre ambos fluya para construir un proyecto alrededor de su principal estrella. No se habla de una ruptura, pero sí de una relación ahora distanciada que todavía necesita consolidarse﻿. Este parón, con los partidos ante Italia y Turquía en el horizonte, se presenta como una oportunidad para limar asperezas, aunque la ausencia de Mbappé en este último entrenamiento ha alimentado un nuevo interrogante sobre la tensa sintonía entre el capitán y el seleccionador francés.