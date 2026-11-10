Tchouaméni pone en jaque a Mourinho: abandona Francia y vuelve a Madrid lesionado

El centrocampista del Real Madrid no ha podido completar el primer entrenamiento con Zinedine Zidane y se someterá a nuevas pruebas en Valdebebas para conocer el alcance de sus problemas físicos

Aurélien Tchouaméni es la primera baja del Real Madrid en este último parón de selecciones del año. El internacional francés ha abandonado la concentración de Francia este miércoles a las primeras de cambio y regresará a Madrid después de sufrir molestias en el aductor derecho durante la primera sesión de trabajo en Clairefontaine, una dolencia que vuelve a afectar a la misma zona que ya le dio problemas el pasado Mundial y que aconseja actuar con prudencia.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó la decisión después de mantener conversaciones con los servicios médicos del conjunto blanco y con el propio futbolista. "Tras tener en cuenta sus antecedentes médicos y después de haber mantenido una conversación con los médicos del Real Madrid, el servicio médico de la selección francesa, de acuerdo con el jugador, ha decidido ponerlo a disposición de su club", explicó el organismo federativo.

El centrocampista pasará la noche con sus compañeros y viajará a Madrid durante la jornada del miércoles. Francia, además, no llamará a ningún sustituto para cubrir su ausencia.

Reaparecen los problemas en el aductor derecho

Tchouaméni notó las molestias durante el entrenamiento de este martes y tuvo que retirarse antes de tiempo. Aunque inicialmente se apuntó a una posible dolencia en la zona de la ingle, las primeras valoraciones confirmaron que el problema se localiza en el aductor del muslo derecho.

No es la primera vez que el francés tiene problemas en esa zona. En el pasado Mundial de Estados Unidos ya sufrió una lesión muscular que le condicionó y le impidió participar en los compromisos internacionales de septiembre y octubre. Aquella dolencia también tuvo consecuencias en el arranque de la temporada con el Real Madrid.

Por el momento, no se conoce el alcance exacto de las nuevas molestias. Será en Valdebebas donde se someta a las pruebas médicas que determinen si se trata de un contratiempo menor o si existe una lesión que pueda mantenerlo apartado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Zinedine Zidane ha liberado a Aurelien Tchouaméni para que regrese a Madrid este miércoles.

Mourinho, pendiente de una clave en su centro del campo

La noticia supone un contratiempo para el Real Madrid, que pierde provisionalmente a uno de sus futbolistas más importantes en el mejor momento del equipo. El conjunto dirigido por Mourinho llega al parón internacional después de encadenar ocho victorias consecutivas y tiene por delante un calendario exigente.

Tras el regreso de los internacionales, los blancos afrontarán dos compromisos ligueros consecutivos en casa﻿, ante el Celta y el Alavés, además de la cita europea frente al PSV en la Champions League. La evolución de Tchouaméni marcará su disponibilidad para esos encuentros.

La comunicación entre los servicios médicos del Real Madrid y los de Francia ha sido fluida, como ya sucedió en el anterior parón con las situaciones de Mbappé y Konaté. En esta ocasión, ambas partes han optado por no asumir riesgos con el centrocampista.

Aurelien Tchouaméni ya sufrió problemas en la misma zona a comienzos de temporada.

Tchouaméni enciende las alarmas en el Real Madrid: vuelve a lesionarse y abandona Francia

Tchouaméni se pierde los partidos de Francia

La baja también representa un problema para Zinedine Zidane, que no podrá contar con el madridista en los dos próximos compromisos de la UEFA Nations League. Francia visitará a Italia este jueves y posteriormente recibirá a Turquía.

El seleccionador ya tenía las ausencias de Kalulu ﻿y Thuram ﻿y ahora pierde también a Tchouaméni, que tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta de los 'Bleus'. De hecho, tampoco podrá estrenarse con Zidane en el banquillo y, si no hay cambios en el calendario, su siguiente oportunidad llegará ya en marzo, con los cuartos de final de la Nations League.