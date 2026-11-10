Tavernes 0-6 Valencia: Fiesta copera en Mestalla con Aimar de protagonista

El equipo de Aguirre cumplió con los pronósticos y selló su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey sin necesidad de apretar el acelerador; el conjunto de la Safor, por su parte, disfrutó de una noche histórica al jugar como local en Mestalla, donde cerca de 5.000 aficionados desplazados desde Tavernes acompañaron a su equipo

El Valencia aprovechó su superioridad y se dio un festín en Mestalla.

El Valencia ni se despeinó en una fiesta de Copa del Rey en la que todo el mundo disfrutó. La eliminatoria apenas tardó 34 segundos en decantarse. En la primera llegada del encuentro, Sato filtró un buen balón para Aimar, que ganó la espalda a la defensa y asistió a Dani Raba. El extremo no perdonó ante Mainar y puso por delante a los valencianistas.

El Tavernes, pese al golpe, intentó disfrutar de la experiencia y también buscó poner a prueba a Van Oevelen, que debutaba con el primer equipo. Alberola lo intentó con una falta lateral y Joan Talens probó fortuna desde lejos, aunque el guardameta neerlandés respondió sin problemas.

La diferencia entre ambos equipos se hizo cada vez más evidente. En el minuto 11, Raba levantó la cabeza y puso un balón por encima de la defensa que Hugo Duro convirtió en el 0-2 con un remate de primeras y con el exterior. Siete minutos después llegó el tercero. Arnau prolongó un saque de esquina y Luis Rioja, con la zurda, mandó el balón al fondo de la red.

Luis Rioja fue el autor del tercer tanto de la noche.

La goleada quedó prácticamente sentenciada en el minuto 23. Harvey Elliott ejecutó una falta directa para firmar el 0-4 y, acto seguido, pidió perdón a la grada por su expulsión ante el Villarreal. El Valencia había resuelto el encuentro antes de alcanzar la media hora, aunque el Tavernes no dejó de animar en ningún momento.

Harvey Elliott anotó el cuarto gol del Valencia de falta directa.

Aimar completó la goleada con un doblete

Mainar evitó que el castigo fuera todavía mayor antes del descanso con una buena intervención ante Aimar. El guardameta volvió a responder tras la reanudación, pero no pudo impedir que el canterano valencianista encontrase finalmente su premio.

En el minuto 58, Aimar aprovechó una asistencia de Luis Rioja para marcar el quinto. El mismo protagonista repitió en el 69, de nuevo tras un pase del extremo, para establecer el definitivo 0-6 y completar su doblete.

Aimar firmó un doblete en la fiesta copera de Mestalla.

El Valencia todavía pudo ampliar la diferencia, pero Mainar volvió a lucirse ante un disparo de Mayol. También tuvo su oportunidad el Tavernes de despedirse de Mestalla con un gol. Erik, tras una jugada ensayada en un saque de esquina, estrelló el balón en el poste y dejó a los visitantes sin ese último motivo para celebrar.

El resultado fue lo de menos para un Tavernes que se llevó una experiencia difícil de olvidar. Cerca de 32.000 espectadores llenaron Mestalla, con unos 5.000 seguidores llegados desde La Safor en decenas de autobuses. Una fiesta para el equipo de Edu Palomares y también una noche especial para el estadio valencianista, que podría haber disputado su último encuentro copero antes del traslado al Nou Mestalla.

Ficha técnica

Tavernes: Mainar; Morenet, Palomares (Bono, m.60), Artur, Meló, Brines (Palero, m.74); Aaron, Alberola (Jesús, m.60), Toni, Marc Talens (Erik, m.46); Joan Talens (Seral, m.46).

Valencia: Van Oevelen; Foulquier, Arnau Martínez (De Haas, m.70), Copete (Iker Córdoba, m.59), Rioja (Gayà, m.70); Sato, Elliott, Ugrinic, Raba (Mayol, m.60); Aimar (Danjuma, m.70) y Hugo Duro.

Goles: 0-1, m.1: Raba; 0-2, m.11: Hugo Duro; 0-3, m.18: Rioja; 0-4, m.23: Elliott; 0-5, m.58: Aimar; 0-6, m.69: Aimar.

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó a Marc Talens (m.21), Ugrinic (m.9) y Rioja (m.49).

Incidencias: Partido de la primera ronda de la Copa del Rey disputado en Mestalla ante 32.155 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

Así fue la jornada en Copa del Rey

En los restantes duelos de la tarde, Alavés, Eibar, Leganés, Real Jaén, Amorebieta superaron la primera ronda al derrotar respectivamente a Anaitasuna, Pamplona, Trival Valderas, Mijas Las Lagunas y UD Logroñés.

El Anaitasuna no pudo dar la sorpresa ante el Deportivo Alavés y el cuadro vitoriano logró una holgada victoria (1-6) para certificar su pase a la siguiente ronda, en un encuentro marcado por los dobletes de Mariano Díaz y Aitor Mañas.

El Eibar selló el billete para la siguiente ronda tras derrotar 0-3 en el campo Beitikuntzea al Pamplona, de Tercera RFE, con un gol de Javi Martón a los dos minutos y un doblete de Jon Magunazelaia (min.22 y 53).

El Leganés se hizo fuerte como visitante su feudo de Butarque para doblegar al Trival Valderas, de Tercera RFEF, por 0-1 con un solitario gol de Álex Millán a los tres minutos de la reanudación.

En el Campo Municipal de Urritxe, el Amorebieta, de Segunda RFEF, dio cuenta de la UD Logroñés, de Primera RFEF, gracias a un gol en el minuto 77 de Xalbat Larralde, que selló el pase con una volea desde lejos (1-0).

El Real Jaén, de Primera RFEF, ganó por 1-2 al Mijas Las Lagunas. de Segunda RFEF, en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez de Estepona (Málaga) con goles de Fran Gallego (min-22) y el senegalés Moha Keita (63). Raúl Pérez acortó distancias para los locales en el 86.