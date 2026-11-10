La huelga general convocada en España condiciona a la selección española de Luis de la Fuente

La vigente campeona el mundo viajó un día antes de lo previsto en principio a Praga para evitar así cualquier tipo de inconveniente a consecuencia del paro general convocado para este próximo miércoles en todo el territorio nacional. Este está previsto que afecta a la llegada y salida de aviones desde los diferentes aeropuertos nacionales

La huelga general convocada por diferentes sindicatos de este próximo 11 de noviembre afectará a diferentes servicios en España. A pesar de esto, los servicios mínimos estarán garantizados aunque estos no han sido suficientes para que desde la selección española se confíen de cara a los próximos encuentros de la Nations League. De este modo, la roja, que en este parón internacional de noviembre se enfrentará a República Checa e Inglaterra, ha tomado una decisión para evitar inconvenientes derivados de la convocatoria de huelga general.

La selección española de Luis de la Fuente decidió viajar esta martes a Praga, capital de la República Checa, y lo hizo un día antes de lo que inicialmente estaba previsto. Esta decisión desde la selección española se tomó para evitar posibles contratiempos derivados del parón general previsto en España y que podría afectar al vuelo tomado por la roja para llegar a República Checa.

La huelga general cambia el plan de España

Con dos días de antelación, aterrizó este martes la selección española de Luis de la Fuente en la capital checa sin el extremo del Barcelona, Lamine Yamal, quien sigue en Barcelona recuperándose de unas molestias en la rodilla derecha, y del delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, pendiente del nacimiento de su segundo hijo en San Sebastián.

Nico Williams trabajó al margen del grupo

El resto de la expedición está a disposición del técnico, aunque el jugador del Athletic de Bilbao Nico Williams trabajó esta mañana al margen del grupo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para terminar de reponerse de una leve indisposición. El último entrenamiento previo al partido tendrá lugar este miércoles (19.00 horas) en el estadio Letná, sede del encuentro, después de la rueda de prensa de De la Fuente y de un jugador.

Un nuevo reencuentro con Santi Denia

Como ocurriera en el encuentro disputado en territorio nacional, la selección española se reencontrará con Santi Denia, que fue seleccionador sub 17, sub 18 y sub 21. Además dirigió a la selección española en los Juegos Olímpicos de París 2024. La República Checa, que dirige el español Santi Denia, es colista del grupo, mientras que España está invicta con cuatro victorias y lo previsible es que se juegue el primer puesto del grupo en el último encuentro ante Inglaterra el domingo, día 15, en el estadio Metropolitano de Madrid. La Inglaterra de Bellingham y Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro el pasado 26 de octubre.