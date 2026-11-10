Lío entre Real Sociedad y Sporting de Gijón por la última decisión en Zubieta

El cuadro donostiarra ha decidido devolver a los aficionados sportinguistas la totalidad del importe de las entradas que adquirieron para el encuentro del próximo sábado entre el filial realista y los asturianos en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. Estas entradas estaban puestas a la venta de manera libre y se solicitaba el código postal

La jornada 14 de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo fin de semana contará con un duelo en el que existe bastante proximidad entre ambos contendientes. La Real Sociedad B recibirá en Zubieta al Sporting de Gijón. Este desplazamiento, de poco más de 350 kilómetros, parecía la opción perfecta para la afición del Sporting de Gijón de seguir a su equipo de cerca en un nuevo intento de regresar a los puestos de play off de ascenso.

La 'Mareona' como es popularmente conocida la afición del Sporting de Gijón, había adquirido un total de 389 localidades que fueron repartidas por estricto sorteo del propio club asturiano y tras la cesión de la Real Sociedad. Además, el club donostiarra habilitó la venta libre de entradas para cualquier aficionado, para la cual, pedía una serie de datos personales entre los que se encontraba el código postal. A los aficionados que adquirieron este tipo de entradas les llegó este pasado lunes un correo que ha truncado sus aspiraciones.

La Real Sociedad le dice 'no' al desplazamiento masivo del Sporting de Gijón

Debido a la proximidad entre San Sebastián y Gijón, se esperaba un desplazamiento sumamente numeroso por parte de los aficionados asturianos. Además de las 389 localidades cedidas por la Real Sociedad, los sportinguistas también habían comprado entradas en la venta libre del cuadro donostiarra a través de su web oficial. A todos esos aficionados que acudieron a la web realista les llegó este lunes un mail en el que se les informaba de que se les devolvería el dinero.

El correo explicaba lo siguiente: "Estimado/a aficionado/a: Te informamos de que, por motivos de seguridad, nos vemos obligados a proceder a la anulación de las entradas adquiridas a través de la venta online para el partido entre la Real Sociedad B y el Real Sporting de Gijón. De acuerdo con la normativa de seguridad y separación de aficiones, la gestión y distribución de las localidades destinadas a la afición visitante corresponde única y exclusivamente al club visitante. El importe integro de tu compra será reembolsado automáticamente a través del mismo método de pago utilizado, sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional. Asimismo, te comunicamos que no se habilitará la venta online de entradas para este encuentro".

Este mensaje desde la Real Sociedad llegó cuando ya cientos de aficionados, según apuntaron los peñistas del Sporting de Gijón, ya habían adquirido sus localidades de forma correcta. Con viajes organizados para ir desde Gijón a San Sebastián, la Real Sociedad decide dar un giro de timón y 'retirar' las entradas a todos aquellos aficionados que provengan desde Asturias y que no tengan su localidad procedente del sorteo propio del Sporting. Por parte del propio Sporting de Gijón, conocedor de la situación de estos aficionados, decidieron ampliar hasta este martes a las 12 el plazo para apuntarse al sorteo de las 389 localidades enviadas por la Real Sociedad.