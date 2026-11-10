Regresa a casa en el Betis: "Me quitaron lo de Petrinho de Triana para dárselo a Antony, pero os quiero igual"

Petros, que militó en el Betis dos temporadas, visitó al equipo y celebró el crecimiento del club desde que se marchó, a la par que, entre bromas, lamenta que Antony le haya quitado el apodo

El Betis recibió este martes una visita muy especial durante el entrenamiento en la Ciudad Deportivo Luis del Sol, pues contó con la presencia del carismático Petros, centrocampista que militó dos temporadas, de 2015 a 2017, en el Benito Villamarín.

El suramericano dejó su huella y el sentimiento verdiblanco le caló muy profundo, como dejó claro en sus palabras a los medios oficiales durante su visita a la sesión bética, donde se reencontró con Dani Ceballos, Aitor Ruibal y Alexis﻿, que fue su entrenador, y saludó a Manuel Pellegrini y a sus compatriotas Antony y Natan.

RBB

"Para mí es una alegría estar aquí con ustedes. Esta es mi casa y ya son casi 10 años que pasé por aquí. Y de corazón, os merecéis todo lo que está pasando. Nosotros lo merecemos, porque yo también soy un bético", indicó Petros, que se alegra por el cambio para bien que ha dado el club, con un gran crecimiento en los últimos años.

"Antes era el Betis manque pierda y hoy es el Betis manque gane"

"Recordar todo lo que pasamos y ver ahora al club con esta estabilidad es una alegría. Un club de Europa, un club que ha construido su historia con mucha dificultad, con mucho trabajo, con mucha pelea y con los béticos siempre sufriendo con el equipo. Antes era el Betis manque pierda y hoy es el Betis manque gane, porque ganamos gracias a Dios a casi todos", señaló Petros, encantado con el paso adelante del Betis también en infraestructuras.

"Ver La Cartuja, ver el centro deportivo nuevo, a los niños disfrutando de un club que crece mucho y que hoy es respetado por toda Europa.... ﻿A mí de verdad es que me hace mucha ilusión. Estoy muy feliz. El Betis es para siempre. Esta es mi ciudad", señaló Petros, que bromeó con que su apodo se lo ha quedado Antony desde su llegada.

"Sigo todos los partidos del Betis"

"Me quitaron el ‘Petriño de Triana’ y se lo regalaron a ‘Antony de Triana’, pero no pasa nada, es mi amigo y es mi compatriota", ﻿comentó con guasa el brasileño, que se despidió con un mensaje para los béticos. "Los quiero, los amo para siempre. Sigo el club todos los días. Como ustedes, veo todos los partidos. ¡Viva el Betis!".