El Leganés se acuerda de la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta: "En casa pero con otro público"

El cuadro pepinero actuará este martes como visitante en Butarque, donde en la primera ronda de Copa del Rey se mide al Trival Valderas de Tercera Federación

Uno de los momentos más comentados, alejados del deporte, en las tertulias de este martes fue la entrevista de David Broncano en La Revuelta a Santiago Abascal, líder de VOX y candidato a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones del próximo 29 de noviembre. La previa de la entrevista estuvo marcada por la petición de VOX de elegir al público que asistiría en directo al encuentro entre Santiago Abascal y David Broncano.

Este fue uno de los aspectos más comentados y por los que ha recibido críticas David Broncano, presentador de La Revuelta. Pero este punto también han sabido utilizarlo en el mundo del fútbol y ha sido el Leganés, dirigido por el ex del Real Oviedo y Las Palmas, Luis Carrión.

El Leganés bromea con David Broncano, La Revuelta y Santiago Abascal

El Leganés disputa este miércoles desde las 20:00 horas la primera ronda de la Copa del Rey. El cuadro pepinero, como le ha ocurrido a otros equipos de Primera y Segunda, ha visto como este encuentro ante el Trival Valderas se aplazaba hasta en dos ocasiones, en primer lugar por el accidente de tren de Urda en el que han fallecido 69 personas y que tuvo lugar el pasado 28 de octubre, y por segunda vez por la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, el pasado 3 de noviembre.

El Leganés, por raro que parezca, ha decidido ceder el estadio de Butarque a un Trival Valderas que milita en Tercera Federación. De este modo, tal y como el propio Leganés de Luis Carrión publicaba este martes en sus redes sociales, disputa el duelo de primera ronda de Copa del Rey como visitante en su propio estadio de Butarque.

El Leganés tiraba de humor para hacer referencia a David Broncano y su entrevista con Santiago Abascal publicando: "Hoy jugamos como Broncano ayer, en casa pero con otro público". Las respuestas a dicha publicación en X (antes Twitter) no se han hecho esperar y están los aficionados que le han pedido a los pepineros que no hagan "el mismo ridículo" y los que le han recriminado su posición en LaLiga Hypermotion.

El Leganés quiere darse una alegría en Copa del Rey

Los de Luis Carrión hacen bien en no fiarse en un rival de Tercera Federación como el Trival Valderas ya que los pepineros acumulan siete partidos en LaLiga Hypermotion en los que solo han sido capaces de sumar un punto (empate ante el Mallorca).

Total En casa Fuera Forma Total En casa Fuera Forma Jornada 13 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC Últ. Partidos 15 Eldense ELD = 14 13 4 2 7 13 19 8 6 2 2 2 9 8 6 7 2 0 5 4 11 16 Celta Fortuna CEL = 13 13 3 4 6 19 25 9 7 2 3 2 13 13 4 6 1 1 4 6 12 17 Real Sociedad B RSO 2 12 13 3 3 7 15 22 4 6 1 1 4 6 10 8 7 2 2 3 9 12 18 Leganés LEG 1 12 13 3 3 7 11 23 7 6 2 1 3 6 9 5 7 1 2 4 5 14 19 FC Andorra FCA 1 11 12 3 2 7 17 22 6 6 2 0 4 10 11 5 6 1 2 3 7 11 20 Cádiz CAD = 10 13 2 4 7 16 18 8 8 2 2 4 10 8 2 5 0 2 3 6 10 21 Albacete ALB = 10 13 3 1 9 13 24 6 6 2 0 4 7 9 4 7 1 1 5 6 15 22 AD Ceuta FC CEU = 5 13 1 2 10 10 30 4 7 1 1 5 6 12 1 6 0 1 5 4 18

AscensoPlayoff de ascensoDescenso

El Leganés además está al filo del descenso con 12 puntos, solo uno más que un Andorra que aún no ha disputado su encuentro de la jornada 13 al aplazarse por la tragedia de Jesús de Miguel. Por lo tanto si los de Carles Manso ganasen ese encuentro, mandarían a los pepineros a puestos de descenso a Primera RFEF.