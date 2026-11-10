El Athletic blindó a Christian Imga ante la ofensiva de 15 clubes de Champions

El joven extremo se ha convertido en una de las grandes sensaciones de Lezama y su irrupción en el primer equipo ha despertado el interés de varios gigantes europeos, lo que ha llevado al club rojiblanco a blindar su futuro

Hasta quince clubes de Champions preguntaron por Christian Imga antes de que renovase.

El Athletic Club ha tenido que mover ficha para evitar que una de sus mayores promesas acabe lejos de San Mamés. Christian Imga ha despertado el interés de hasta 15 clubes que disputan la Champions League, varios de ellos españoles,

La situación ha sido más tensa de lo que habría cabido esperar y, según informa el diario As, ha propiciado que la entidad bilbaína haya decidido acelerar las negociaciones para mejorar y ampliar su contrato.

Hasta 15 clubes de Champions preguntan por Christian Imga

El interés que ha despertado el extremo en el mercado europeo ha obligado al Athletic a proteger a uno de los futbolistas con mayor proyección de su cantera. Hasta 15 equipos que participan en la máxima competición continental han solicitado información por el joven atacante, lo que encendió las alarmas en Lezama.

Ante este incómodo escenario y los distintos cánticos de sirena, Mikel González, director de fútbol del Athletic, aceleró las conversaciones para cerrar un nuevo acuerdo y alejar a posibles compradores. El resultado ha sido una renovación que mantiene al futbolista vinculado al club hasta 2031, con una temporada adicional opcional que queda en manos de la entidad bilbaína.

Su cláusula de rescisión tendrá una horquilla que irá desde los 70 millones de euros hasta alcanzar aproximadamente los 85 millones en el último curso de su contrato.

De llegar desde el Alavés a derribar la puerta del primer equipo

La evolución de Imga ha sido meteórica. El extremo izquierdo, de casi 1,90 metros y que juega a pierna cambiada, comenzó la temporada 2024/2025 en el Juvenil B del Alavés, aunque su entorno ya negociaba su llegada al Athletic, aprovechando que su contrato en Vitoria finalizaba en junio de 2025.

El conjunto babazorro intentó retenerlo con una propuesta de renovación hasta 2027, pero el futbolista la rechazó y acabó apartado de la dinámica del equipo con apenas 15 años. Una situación complicada que llevó al Athletic a adelantar su incorporación al mercado invernal para evitar que pasara toda la temporada sin competir.

Sin embargo, tampoco pudo integrarse inmediatamente en el Juvenil B rojiblanco, ya que había disputado partidos oficiales en la misma categoría con el Alavés. Aquella etapa de transición no impidió que siguiera creciendo hasta convertirse en uno de los nombres propios de Lezama.

Christian Imga ha sido objeto de deseo de numerosos clubes europeos de primer orden.

Su irrupción ha sorprendido incluso en Lezama

El crecimiento de Imga ha superado los plazos previstos por el Athletic. Su salto al Bilbao Athletic, sin pasar por el Basconia, fue otro indicativo de la confianza que existe en sus posibilidades. Su rendimiento terminó llamando la atención de Terzic, que le abrió las puertas del primer equipo.

El extremo debutó oficialmente en San Mamés ante el Getafe, cuando sustituyó a Nico Williams, y apenas unos días después estrenó su cuenta goleadora con el primer equipo en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Prat.

Sus condiciones físicas, capacidad de aprendizaje y regularidad han terminado de convencer a los responsables deportivos del club, que también han conseguido asegurar la continuidad de otras piezas importantes para el futuro, como Iker Monreal y Manex Lozano, este último renovado hasta 2030.

Ahora, con su nuevo contrato y una cláusula que puede alcanzar los 85 millones de euros, el Athletic consigue proteger a una de las grandes apuestas de futuro de su cantera frente al creciente interés del fútbol europeo.