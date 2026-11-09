El Athletic blinda a otra joya de Lezama: Monreal renueva hasta 2029

El central navarro, que ya sabe lo que es jugar con el primer equipo en una eliminatoria de Copa del Rey de la pasada, amplía su vinculación con el club rojiblanco y tendrá una nueva oportunidad de convencer a Edin Terzic pese a que todavía no ha tenido minutos oficiales este curso

El Athletic Club vuelve a hacer gala de su gran filosofía de club asegurando el futuro de los jóvenes talentos que empiezan a llamar a la puerta del primer equipo. Después de anunciar la renovación de Christian Imga, la entidad bilbaína ha hecho oficial este lunes la continuidad de Iker Monreal, que firma un nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2029. El acuerdo incluye, además, una opción automática de prórroga que se reserva el club.

El defensa, de 21 años, se convierte así en otra de las apuestas de futuro de Ibaigane. Con esta operación, el Athletic premia su progresión desde su llegada a Lezama y se asegura la continuidad de un futbolista que ya ha tenido la oportunidad de estrenarse con los mayores.

De Osasuna y el Ardoi a convertirse en una apuesta del Athletic

Monreal llegó a la estructura rojiblanca en el verano de 2024 procedente del Ardoi, después de haber sido una pieza importante en el ascenso del conjunto navarro a Segunda Federación. Su primera campaña en Lezama dejó buenas cifras: disputó 25 encuentros con el Baskonia, cuatro en la Premier Cup International y otros tres con el Bilbao Athletic. Además, anotó dos goles con el conjunto basauritarra.

En el presente curso se ha asentado en el primer filial, donde ha disputado 24 partidos a las órdenes de Bittor Llopis. Su rendimiento en el centro de la defensa ha terminado de convencer al Athletic para ampliar una vinculación que inicialmente tenía dos temporadas de duración.

Valverde le dio la alternativa en una eliminatoria exigente

El central navarro ya conoce las exigencias del primer equipo. Ernesto Valverde recurrió a él el 4 de febrero de 2026 para cubrir las ausencias que sufría el Athletic en el eje de la zaga. Su estreno oficial llegó en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Valencia, en Mestalla, donde fue titular en el triunfo rojiblanco por 1-2.

Una semana después volvió a entrar en los planes del 'Txingurri' para la ida de las semifinales ante la Real Sociedad, en San Mamés. Monreal repitió en el once y completó también los 90 minutos de un encuentro que terminó con derrota bilbaína por 0-1.

Su primera aparición con los mayores había llegado en la Euskal Herria Txapela frente a Osasuna, en la que disfrutó de media hora sobre el terreno de juego.

La competencia complica su salto con Terzic

La llegada de Edin Terzic al banquillo no ha cambiado, por ahora, su situación en cuanto a minutos oficiales. Monreal realizó la pretemporada con el primer equipo y participó en seis encuentros amistosos, además de entrar en convocatorias tanto de Liga como de Copa. Sin embargo, todavía no ha tenido minutos oficiales esta campaña. La competencia en el centro de la defensa es elevada, con Aymeric Laporte, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yeray Álvarez por delante en la rotación.

Pese a ello, el Athletic mantiene al navarro en la dinámica del primer equipo y apuesta por su crecimiento con una renovación que le vincula a la entidad por tres años más, hasta 2029, con la posibilidad de ampliar automáticamente ese compromiso.