Nico Williams sube el nivel, vuelve a marcar y se lesiona: "Al final llevo mucho tiempo sin jugar 90 minutos"

El futbolista rojiblanco hizo el tanto del Athletic que daba la victoria momentánea y esa misma jugada sintió "un calambre" por el que tuvo que pedir el cambio, aunque no es nada grave; Terzic destaca la evolución del menor de los Williams

Nico Williams estuvo a punto de darle los tres puntos al Athletic Club en El Sadar. El pequeño de los Williams marcó tras una asistencia de su hermano, que acertó a sacar Aitor Fernández aunque el rechace le volvería a caer a Nico que desde el suelo empujaba el balón al fondo de la portería rojilla. Sin embargo, ya en el 90' Catena aprovechaba un balón suelto en el punto de penalti para hacer el empate.

Ya no estaba en el terreno de juego Nico Williams, que en la acción de su gol notó unas molestias que le obligaron a pedir el cambio. Tras el choque, el propio jugador admitía dicho contratiempo. "Ha sido un calambre, eso creo", explicó Nico en los micrófonos de Movistar, calmando también a los aficionados.

"Con tranquilidad, al final llevo mucho tiempo sin jugar 90 minutos y ahí vamos", añadió el internacional español, restándole importancia y achacándolo al hecho de tener todavía falta de rodaje.

Terzic, la lesión de Nico Williams y sus minutos

También fue preguntado en sala de prensa Edin Terzic por el estado físico de Nico Williams, del que dijo que no tenía nada y aprovechó para analizar su rendimiento sobre El Sadar. "Ha marcado y después simplemente ha dicho que estaba agotado, que no podía más, que estaba cansado pero ninguna lesión ni nada parecido, por lo que sé hasta ahora. Todo el mundo conoce la calidad de Nico Williams. Y necesitamos a Nico en este estado de forma", explicaba el técnico alemán.

"Creo que no generamos demasiadas oportunidades para Nico en la primera parte. Fue peligroso en el primer momento, cuando recuperamos el balón, en el primer minuto, cuando tuvimos aquel contraataque. Pero, aparte de eso, no conseguimos hacerle llegar el balón a los pies demasiadas veces. Y tratamos de corregirlo en el descanso. Y eso funcionó realmente bien en la segunda parte", añadía Terzic sobre el rendimiento de Nico Williams, que mejoró tras el descanso.

"Creo que, especialmente en la segunda mitad, estuvo muy activo. Se lo puso muy difícil a su rival, hasta el punto de que empezaron a defenderlo con dos jugadores contra uno. Eso abrió más espacios para los futbolistas que estaban a su alrededor, como Robert Navarro u Oihan Sancet. Así que no se trata solamente de que queramos que Nico nos dé cosas cuando tiene el balón, sino también de cómo puede amenazar y abrir espacios para que otros jugadores puedan destacar. Esa es la razón por la que Nico es tan importante para nosotros y también para la selección española", zanjaba el preparador rojiblanco.

Cinco días de vacaciones y sin siete internacionales

La plantilla del Athletic Club disfrutará de cinco días libres durante la última ventana FIFA del año, en la que el técnico rojiblanco, el alemán Edin Terzic, no podrá contar con siete futbolistas convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams han sido citados por Luis de la Fuente para los partidos de la Liga de Naciones frente a República Checa e Inglaterra, mientras que Peio Canales se incorporará a la selección sub-21 para disputar dos amistosos ante Japón y Albania.

Por su parte, Álex Padilla regresará a la selección de México para la eliminatoria de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que el combinado dirigido por Rafa Márquez se enfrentará a Jamaica. Álvaro Djaló, por su parte, ha sido convocado por Guinea-Bisáu para los dos partidos clasificatorios de la Copa de África frente a Madagascar.

A estos seis internacionales se sumará Christian Imga, recién renovado hasta 2031, que se incorporará el lunes a la concentración de la selección española sub 17 para disputar el Mundial de la categoría, que se celebrará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.