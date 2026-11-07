De fichaje descartado por el Betis por un enfado a rival verdiblanco en su peor momento: Lomónaco vive una pesadilla en el Elche

El Betis intentó firmar al central en dos mercados, y estuve cerca hasta que las filtraciones propiciaron un paso atrás, firmando finalmente por el Elche, donde este domingo recibe a los verdiblancos en una situación complicada

Hace dos veranos el Betis fijó su punto de mira en Kevin Lomónaco, central argentino por entonces en Independiente y llegó a trasladar una oferta detallada a su entorno, pero el 'Rojo' pedía demasiado y finalmente llegaron Diego Llorente y Valentín Gómez.

No obstante, el Betis no se rindió y retomó el pasado mes de marzo las conversaciones hasta el punto de que Álvaro Ladrón de Guevara se desplazó a Argentina para avanzar en esta operación de cara a verano. Sin embargo, como reveló en exclusiva ESTADIO Deportivo, las filtraciones que se produjeron sobre las reuniones provocaron un enorme malestar en el Betis hasta el punto de trasladarle a su entorno que daban marcha atrás y que ya no le interesaba el futbolista.

No se trataba en absoluto de un farol para abaratar la operación como se llegó a decir, pues ya no se produjeron nuevos contactos a pesar de que su valor de mercado no paraba de bajar, como refleja que pasó de los 12 millones de cuando el Betis lo buscó por primera vez a los cinco actuales.

Tras ser desechado por el Betis, firmó a final de mercado por el Elche

En este contexto se produjo un cambio de agente, asumiendo su dirección la conocida AS1, y finalmente puso rumbo a LaLiga, pero no al Betis, sino al Elche, que el último día de mercado alcanzó un acuerdo con Independiente por unos cinco millones de euros, cifra muy alejada de los 15 que pidió el 'Rojo' en su momento a los verdiblancos un verano antes.

Lomónaco aterrizó como un fichaje destacado en el Martínez Valero, pero lo cierto es que esta nueva aventura está resultando de momento una pesadilla para el de La Plata. De este modo, el central llegó fuera de forma y Martín Anselmí no lo consideró apto para entrar en una convocatoria hasta el 11 de octubre, en el partido contra el Celta, si bien desde entonces siempre ha sido convocado pero sin jugar ningún partido en el campeonato liguero.

El zaguero solo ha disfrutado hasta el momento de una oportunidad, en el choque copero contra el Pinatar (1-3), en el que disputó el partido completo, lo que por ahora no le ha abierto la puerta en LaLiga, pues contra el Valencia volvió a ser suplente,

Lo cierto es que hace poco más de un año era un central muy cotizado, que encantaba en Heliópolis para reforzar la zaga, y ahora recibe al Betis como rival con un rol tremendamente secundario en un equipo que está un punto por encima del descenso. Igual aquellas filtraciones beneficiaron a los verdiblancos.