Pellegrini señala a Giovani Lo Celso con una decisión que complica su situación en el Betis: el motivo de su ausencia en la lista contra el Elche

Pellegrini ha sacado de la convocatoria al rosarino contra el Elche por un motivo ajeno a problemas físicos o de fuerza mayor, y sumará su tercer partido sin jugar ni un solo minuto pese al calendario apretado

Cuando parecía que la situación de Giovani Lo Celso en el Betis empezaba a normalizarse, con protagonismo ante el Barcelona y el Celta, partidos en los que rindió a buen nivel, las últimas decisiones de Pellegrini la han convertido en límite a menos de dos meses para la apertura del mercado invernal.

Y es que el técnico ha sorprendido a todos con la ausencia del centrocampista rosarino en la lista para el partido de mañana contra el Elche sin que haya ningún motivo físico de por medio. El futbolista no sufre molestias ni cargas que recomienden un descanso, y lo cierto es que ya ha trascendido que se trata de una decisión técnica del chileno junto antes del parón, en el que Lo Celso no viajará con Argentina al no haber sido citado por Scaloni.

Tercer partido sin minutos para Lo Celso

Esta determinación tan llamativa llega dentro de un contexto que le otorga cierto sentido y corrobora la complicadísima tesitura de la estrella verdiblanca en el plantel heliopolitano, pues que será su tercer partido consecutivo sin minutos a pesar de que el chileno ha introducido rotaciones para dosificar esfuerzos por el calendario apretado de encuentros antes del paréntesis internacional.

No en vano, Lo Celso no pisó el terreno de juego ni contra el Málaga en casa ni en Champions contra el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park aunque el centro del campo sí experimentó modificaciones importantes de un choque a otro. Y es que ni siquiera recurrió a él como recursos desde el banquillo.

No jugó pese a cambiar por completo del centro del campo

De este modo, contra los costasoleños empleó a su tridente preferido con Marc Roca y Fornals por detrás de Isco, mientras que en Alemania lo cambió por completo al apostar por Facundo Bernal, Ceballos y Deossa. Es decir, que a tenor de este nulo protagonismo, Lo Celso ocupa ahora el último lugar en las preferencias de Pellegrini para el centro del campo sin contar a Fidalgo, que no viajó a tierras germanas por proceso vírico.

En este sentido, entre los futbolistas que entraron en las dos convocatorias, Giovani Lo Celso fue el único junto a Diego Conde que no saltó al césped, lo que ya resultó tremendamente extraño, pues se suponía que ya se encontraba a tope y Pellegrini siempre ha defendido en este curso que debía ser un futbolista importante. Eso sí, siempre dejando entrever que tenía que poner de su parte.

Solo 102 minutos este curso y con una ficha elevada

Su no presencia en la lista contra los ilicitanos confirma que algo ocurre de la índole que sea, pues resulta revelador que sin sufrir ninguna molestia se quede fuera justo antes del parón tras dos encuentros inédito.

Desde luego, los números de Lo Celso son los peores en sus dos etapas como verdiblanco, pues a estas alturas de campaña, solo ha disputado 102 minutos repartidos en cuatro partidos, un saldo muy pobre para la pesada losa económica de su ficha.