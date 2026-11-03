La etapa de Gio Lo Celso va tocando a su fin: el mediapunta rosarino se queda fuera de la convocatoria de una renovadísima selección de Argentina

El futbolista del Real Betis no ha sido citado en la primera lista de la era post-Messi por Lionel Scaloni, quien ha tenido en cuenta su escaso protagonismo con el conjunto verdiblanco, con el que sólo suma cuatro partidos de 14 en este primer tramo de la temporada 2026/2027. Tampoco acude en esta ocasión Valentín Gómez, debutante en la ventana anterior

Poco a poco, Giovani Lo Celso va desapareciendo de los planes del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. El técnico pretende abordar una renovación generacional en la tres veces campeona del mundo y el mediapunta del Real Betis se ha vuelto a quedar fuera de la lista de convocados de la Albiceleste para los dos encuentros amistosos que disputará en este parón de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. Si bien su edad (30 años) aporta carácter reversible, los hechos apuntan a que va tocando a su fin esta historia que se ha extendido en 69 internacionalidades desde su debut en 2017 de la mano de Jorge Sampaoli. Tampoco acude esta vez Valentín Gómez (23 años), que se estrenó con la absoluta en el primer parón liguero de esta 2026/2027 y que ha visto como el técnico apostaba por otros jóvenes zagueros.

Giovani Lo Celso se cae definitivamente de la lista de la selección de Argentina

Después de quedarse sin ir Mundial de Qatar 2022 por una inoportuna lesión que le impidió coser la tercera estrella a su pecho, Scaloni le demostró que le mantenía en su grupo de intocables que también conquistaron las dos últimas ediciones de la Copa América (2021 y 2024, ambas con Gio entre los citados) y le volvió a reclutar para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, sólo participó en el último choque de la Fase de Grupos. Fue ante Jordania y el jugador bético anotó un golazo. A pesar de ello, vio íntegramente desde el banquillo siete de los ocho compromisos de Argentina, incluida la gran final contra España.

En la primera convocatoria post-mundialista Lo Celso acudió únicamente para el homenaje a Lionel Messi y tuvo 11' ante Benín; pero sólo fue para despedir a la 'Pulga', ya que no fue citado para los dos primeros encuentros de la 'Ventana FIFA' de finales de septiembre y principios de octubre, ante Bolivia y Burkina Faso.

Ahora, el rosarino se queda nuevamente fuera de la lista de Scaloni y la noticia no ha sorprendido demasiado en su país; ya que en lo que va de temporada sólo ha participado en 102' minutos con el Real Betis, repartidos en cuatro de los 14 encuentros oficiales que los verdiblancos han disputado entre LaLiga EA Sports y la UEFA Champions League. Para colmo, su único tanto -un golazo ante el FC Barcelona- fue anulado por el árbitro de una manera bastante polémica.

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El de Giovani Lo Celso no es el único caso en esa generación dorada que comienza a dar un paso al costado. Lo mismo sucede con otras piezas importantes en los últimos años como Rodrigo de Paul (Inter de Miami). Asimismo, el delantero Lautaro Martínez (FC Inter de Milán), el central Cristian 'Cuto' Romero (Atlético de Madrid) y el extremo Nico González (Juventus FC) se caen igualmente de la citación por motivos físicos.

En el otro lado de la moneda destacan el regreso de Gonzalo Montiel y la convocatoria de los jóvenes defensores Aarón Anselmino y Mariano Troilo, como principales novedades de la última lista de Scaloni en 2026; que es la primera tras la despedida de Messi. Argentina se enfrentará a Uruguay el próximo 13 de noviembre en la Bombonera, en Buenos Aires, y cuatro días después recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.